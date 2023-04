Ci avviciniamo sempre più al lungo ponte del 25 Aprile, talmente lungo da ospitare condizioni meteo totalmente differenti durante tutta la sua durata. Ebbene il porte comincerà col piglio giusto, all’insegna del bel tempo e della mitezza ma a quanto pare “ci sono brutte notizie per la festa della Liberazione“. È la premessa del nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Si parla di caldo anomalo durante il ponte, cosa c’è di vero?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Direi nulla! Le temperature torneranno a crescere a partire da giovedì, fino a riportarsi sulle medie del periodo o leggermente sopra di esse. Insomma potremo toccare i 21-22°C da nord a sud, in presenza del Sole, ma direi che siamo parecchio lontani da poterlo chiamare caldo anomalo”.

ANDREA MELONI: “Sole o maltempo?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Dalle ultime analisi effettuate pare possa delinearsi un ponte dai due volti. Dapprima avremo un momentaneo rinforzo dell’alta pressione che regalerà clima più mite e un po’ di Sole su gran parte d’Italia, poi potrebbero nuovamente affacciarsi le correnti atlantiche portatrici di piogge e temporali. Essendo un ponte dalla durata di quattro giorni, è chiaro che possiamo aspettarci repentini cambiamenti del tempo, per esempio, tra sabato e martedì! ”.

ANDREA MELONI: “Quindi festa della Liberazione col maltempo?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Temo proprio di si, ma trattandosi di rovesci e temporali sparsi è chiaro che non è possibile realizzare una previsione affidabile e dettagliata. Dalle ultime tendenze, tuttavia, emerge il possibile transito di una perturbazione da ovest tra domenica pomeriggio e martedì 25 Aprile. La giornata di sabato sarà la più bella e tranquilla, mentre da domenica il nord tornerà a fare i conti coi temporali. Lunedì e martedì rischiano di essere due giornate di acquazzoni e temporali sparsi su gran parte d’Italia. Ma come detto, per le regioni colpite e altri dettagli bisogna attendere qualche altro giorno. ”