Come da tradizione il lunedì di Pasquetta non riserva belle sorprese sulle regioni del sud. Le condizioni meteo sono instabili e pienamente invernali su molte località, in particolare su Puglia, Molise, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Su questi settori ci sono nubi, piogge e locali temporali, oltre che temperature da pieno Inverno.

Non che vada tanto meglio sulle restanti aree del Meridione! C’è il Sole al momento, ma con venti da nord che mantengono basse le temperature. Per trovare un po’ di vera stabilità bisogna spostarsi al nord e sull’alto Tirreno, dove il Sole e i venti deboli permetteranno un rialzo delle temperature.

Dunque sarà una Pasquetta dai due volti in Italia: al nord, Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio avremo cieli sereni con temperature accettabili, fino a 16-18°C, mentre sul resto d’Italia sarà ancora Inverno! Residue piogge al mattino su Marche, Abruzzo e Molise, poi il vento di maestrale spazzerà via le nubi. Ancor più instabilità invece al sud, dove avremo altri rovesci e temporali nel pomeriggio, in particolare nei settori interni di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale.

Soffierà anche un sostenuto vento di maestrale in giornata, con raffiche più forti su Puglia e Calabria ionica. Le temperature massime saliranno con grande fatica fino a 10-12°C su coste e pianure di Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. L’aria fredda favorirà l’arrivo di altre nevicate fin sotto i 1000 metri lungo l’Appennino!

Insomma sarà una Pasquetta da dimenticare per il Meridione, mentre andrà meglio al nord e su gran parte del centro, ad eccezione di Abruzzo e Molise dove il vento la farà da padrone nelle prossime ore.

Da domani si cambia musica: le condizioni meteo miglioreranno anche al sud Italia grazie al ritorno dell’alta pressione. Questa spazzerà via il freddo e riporterà temperature consone al mese di Aprile, ma solo per un paio di giorni!