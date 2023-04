Roofscapes, una startup fondata da tre studenti del MIT, sta progettando di costruire spazi verdi sui tetti spioventi di Parigi per combattere l’isola di calore urbano e migliorare la qualità della vita.

Rivoluzionare vita urbana con i tetti verdi

Roofscapes, nata dall’idea di tre studenti di architettura del MIT, mira a trasformare i tetti spioventi di Parigi in spazi verdi accessibili utilizzando strutture in legno. I tetti verdi potrebbero offrire numerosi vantaggi, come la produzione di cibo locale, il sostegno alla biodiversità, la riduzione della temperatura degli edifici, il miglioramento della qualità dell’aria e la ritenzione idrica, fornendo al contempo nuovi spazi per sfuggire alla densità urbana.

Primo progetto con il sostegno del Comune di Parigi

Roofscapes ha ricevuto una sovvenzione dal Comune di Parigi per realizzare il suo primo intervento sul tetto di un’ex municipalità. L’azienda intende testare l’impatto del progetto sulla temperatura dell’edificio, sui livelli di umidità e sulla biodiversità prima di espandersi ulteriormente con strutture prefabbricate.

Un’idea nata al MIT e cresciuta a Parigi

Tre architetti con una visione

I fondatori di Roofscapes, cresciuti in Francia, si sono conosciuti mentre studiavano architettura in Svizzera. Dopo essersi laureati e aver lavorato presso studi di design per alcuni anni, hanno iniziato a discutere di altri modi per fare la differenza. La loro collaborazione e il loro interesse comune per l’adattamento dell’ambiente costruito alle crisi climatiche e della biodiversità li ha portati al MIT, dove hanno sviluppato la loro idea di tetti verdi.

Dalla visione alla realtà

La grande occasione per Roofscapes è arrivata l’anno scorso, quando la società ha vinto una sovvenzione dalla città di Parigi nell’ambito di un programma per migliorare la resilienza climatica della città. I fondatori affermano che l’interesse da parte di proprietari e inquilini è costante, con un elenco di oltre 60 edifici da considerare per i loro sistemi in futuro.

Progetti futuri e impatto ambientale

Test e espansione

Roofscapes prevede di concentrarsi sull’esecuzione di test su alcuni progetti pilota a Parigi prima di espandersi più rapidamente utilizzando strutture prefabbricate. L’obiettivo è di ottenere molti progetti contemporaneamente, una volta semplificato il processo.

Un nuovo senso di urgenza

I fondatori di Roofscapes affermano di aver visto il loro lavoro assumere un nuovo senso di urgenza negli ultimi tre anni. Il riscaldamento globale sta diventando sempre più comprensibile e si assiste a una maggiore volontà da parte dei proprietari di edifici e degli abitanti. Le persone sono molto favorevoli all’idea di adattare l’ambiente storico alle sfide del cambiamento climatico.

Adattarsi al clima in evoluzione

Roofscapes intende aiutare a costruire la resilienza climatica per il futuro, migliorando al contempo la qualità della vita nelle città ora. Il loro obiettivo è di rendere gli edifici storici più adatti al clima in evoluzione, mantenendo al contempo il loro valore culturale e architettonico.

Questa innovativa iniziativa potrebbe contribuire a combattere l’isola di calore urbano, migliorare la qualità dell’aria e sostenere la biodiversità, offrendo al contempo nuovi spazi verdi accessibili ai residenti delle città affollate.