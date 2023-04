Il direttore della George Washington University School of Medicine sostiene che il cervello delle persone anziane sia molto più pratico di quanto si creda generalmente. A questa età, l’interazione tra gli emisferi destro e sinistro del cervello diventa armoniosa, il che espande le nostre possibilità creative. Ecco perché tra le persone oltre i 60 anni si possono trovare molte personalità che hanno appena iniziato le loro attività creative.

Caratteristiche del cervello delle persone anziane

1. I neuroni nel cervello non muoiono

Contrariamente a quanto comunemente si pensa, i neuroni nel cervello delle persone anziane non muoiono. I collegamenti tra di loro semplicemente scompaiono se non ci si impegna in un lavoro mentale.

2. Distrazione e dimenticanza

La distrazione e la dimenticanza si verificano a causa dell’eccesso di informazioni. Pertanto, non è necessario concentrare tutta la propria vita su futilità inutili.

3. L’uso di entrambi gli emisferi del cervello

Dall’età di 60 anni in poi, una persona non utilizza un emisfero alla volta, come fanno i giovani, ma entrambi quando prende decisioni.

4. Conclusione: capacità intellettuali in crescita

Se una persona conduce una vita sana, si muove, ha un’attività fisica e mentale completa, le capacità intellettuali non diminuiscono con l’età, ma crescono, raggiungendo il picco tra gli 80 e i 90 anni.

Consigli per vivere al meglio la terza età

Non temere la vecchiaia. Cerca di svilupparti intellettualmente. Impara nuove abilità, suona strumenti musicali, dipingi quadri! Balla! Interessati alla vita, incontra e comunica con gli amici, pianifica per il futuro, viaggia nel modo migliore possibile. Non dimenticare di andare nei negozi, nei caffè, agli spettacoli. Non vivere nel vuoto. Non diventare taciturno, misantropo, non stare in silenzio. Il silenzio, si dice, è d’oro; ma è distruttivo. Quindi parla, racconta, insegna, ecc.; ma non stare in silenzio, non isolarti, è distruttivo per chiunque.

Vivi con il pensiero: tutte le cose buone, cioè tutte le possibilità, sono ancora davanti a me!

Risultati dello studio americano

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha scoperto che:

L’età più produttiva di una persona è tra i 60 e i 70 anni;

La seconda fase più produttiva è tra i 70 e gli 80 anni;

La terza fase più produttiva è tra i 50 e i 60 anni.

Prima di allora, la persona non ha ancora raggiunto il suo apice. L’età media dei premi Nobel è di 62 anni; l’età media dei presidenti delle 100 maggiori aziende del mondo è di 63 anni; l’età media dei pastori delle 100 chiese più grandi negli Stati Uniti è di 71 anni; e l’età media dei padri (sempre delle chiese) è di 76 anni. Questo conferma che gli anni migliori e più produttivi di una persona sono tra i 60 e gli 80 anni di età.

Questo studio è stato pubblicato da un team di medici e psicologi sul New England Journal of Medicine. Hanno scoperto che a 60 anni si raggiunge l’apice del proprio potenziale emotivo e mentale, e questo continua fino agli 80 anni. Pertanto, se hai 60, 70 o 80 anni, sei al miglior livello della tua vita.

Buone notizie sul cervello delle persone anziane: il segreto è nella crescita intellettuale

In conclusione, il cervello delle persone anziane è molto più pratico e flessibile di quanto si pensi, e con l’avanzare dell’età siamo più propensi a prendere le decisioni giuste e meno esposti alle emozioni negative. Mantenere uno stile di vita sano e attivo, sia fisicamente che mentalmente, può aiutare a preservare e migliorare le nostre capacità cognitive fino agli 80-90 anni. Pertanto, non temere la vecchiaia, ma cogli l’occasione per sviluppare le tue capacità intellettuali e goderti la vita al meglio.

