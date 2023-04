Il clima di aprile a Potenza si presenta ancora fresco, con piogge frequenti e ondate di freddo che portano anche qualche nevicata tardiva. La vera primavera, a Potenza, si può dire che inizia a maggio.

Posta a oltre 800 metri di quota sul livello del mare, Potenza è il capoluogo di regione italiano situato alla maggiore altitudine e, inevitabilmente, il suo clima è condizionato da questa posizione geografica. Inoltre, posta all’incirca a metà strada tra il Mar Tirreno e quello Adriatico, Potenza subisce l’influenza sia delle perturbazioni che giungono da ovest, sia di quelle, di solito più fredde, che giungono dai Balcani.

Temperature ancora rigide, ma con ampie oscillazioni

Le temperature medie del mese di aprile, a Potenza, sono simili a quelle che si registrano in inverno in diverse città costiere del Sud Italia e si mantengono sotto i 10°C. In media, le temperature massime, si aggirano tra i 13 e i 14°C, le minime tra i 5 e i 6°C. Non di rado, le giornate sono anche umide e ventose, per cui la sensazione di freddo può crescere ulteriormente.

Temperature minime massime: stastiche e record

Ciò nonostante, ad aprile cominciano anche i primi periodi dal clima più piacevole, in cui le temperature massime del giorno superano i 15°C e talvolta anche i 20°C. In media, nel 40% dei casi si ha una massima di almeno 15°C, e nel 10% di almeno 20°C. Ma nel 20% delle giornate la massima rimane sotto i 10°C (circa 5 volte al mese). Il record di temperatura massima è stato stabilito il 30 aprile del 2003 con 28,2°C.

Curiosamente, anche il record di temperatura minima è stato stabilito nell’aprile del 2003, esattamente il giorno 8 con -4,4°C. Le gelate però non sono frequenti e si verificano solo nel 5% dei casi (una o due volte per mese), ma notti fredde, con minime inferiori a 3°C, sono abbastanza comuni e si verificano in circa il 23% dei casi. Oltre il 50% delle notti registra minime tra 3 e 8°C, mentre le notti miti, con minime oltre gli 8°C, sono circa il 22%.

Ondate di freddo e nevicate

Aprile è un mese ancora soggetto a ondate di freddo e nevicate. Tra le nevicate più celebri avvenute in aprile vi sono quella di metà aprile 1991 e quella del 7 e 8 aprile 2003. Ma anche in tempi ben più recenti aprile ha visto nevicate con consistente accumulo al suolo. Un episodio di questo tipo è avvenuto il 1° aprile 2020.

Piogge frequenti

Le piogge sono un’altro aspetto importante del meteo di aprile a Potenza. Durante il mese cadono in media circa 70 mm di pioggia (o di equivalente neve fusa) distribuiti in circa 12 giorni. I periodi perturbati possono insistere per diversi giorni e portare un clima particolarmente umido e fresco sulla città. In altri casi le precipitazioni possono scaturire da acquazzoni pomeridiani, che sono però più tipici della primavera inoltrata.

Conclusioni sul meteo di aprile a Potenza

Pesantemente influenzato dalla posizione geografica della città, il meteo di aprile a Potenza è ancora caratterizzato da temperature fresche, piogge frequenti, ondate di freddo e qualche nevicata tardiva. Tuttavia, non mancano nemmeno le prime belle giornate ed è da considerare il fatto che la temperatura massima della giornata raggiunga almeno i 15°C quasi due giorni su tre. Con lo dovute attenzioni e tenendo sempre un giubbotto e spesso un ombrello a portata di mano, anche a Potenza, come in gran parte del resto d’Italia, ad aprile inizia il periodo in cui poter godere della vita all’aperto.