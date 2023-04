Il clima di Campobasso nel mese di aprile è generalmente fresco e variabile, condizionato dalle perturbazioni che giungono prevalentemente da ovest, dalle ondate di freddo dai Balcani e, naturalmente, dall’altitudine della città che si trova a circa 700 metri sul livello del mare.

Temperature: ancora fresche

Le temperature oscillano in media tra i 7°C delle minime notturne e i 14-15°C delle massime diurne. Tuttavia, rispetto alle medie, le temperature possono variare notevolmente a seconda delle condizioni meteo. Infatti, aprile è un mese caratterizzato da variabilità meteo-climatica accentuata. Ci possono essere giornate piene di sole con temperature miti, ma anche giornate perturbate con pioggia e nevicate tardive.

Le giornate molto fredde non sono frequenti; infatti, nell’85% dei casi le temperature massime superano i 10°C e le minime i 3°C. Ma non sono frequenti nemmeno le giornate molto miti o calde; infatti solo nel 12% dei casi si hanno temperature massime sopra i 20°C e minime sopra i 10°C.

Temperature record

Curiosamente, Campobasso ha raggiunto sia il proprio record di temperatura minima che massima durante il medesimo mese: l’8 aprile del 2003 è stata raggiunta la temperatura minima record di -6°C; il 30 aprile dello stesso anno la massima record di 27°C. Sempre nel 2003, il giorno 7, si è registrata anche l’unica temperatura massima al di sotto degli zero gradi, cioè quella che in gergo viene definita giornata di ghiaccio.

Ondate di freddo e nevicate tardive

Come accennato in precedenza, il mese di aprile a Campobasso è caratterizzato da ondate di freddo e nevicate tardive, a causa dell’esposizione della città alle correnti fredde che possono giungere dall’Europa nord-orientale.

Le nevicate in aprile non sono un fenomeno ricorrente ma nemmeno eccezionale, almeno nella prima parte del mese. Nella maggior parte dei casi il fenomeno si risolve con la caduta di fiocchi di neve con poco o nullo accumulo al suolo, ma in qualche caso le nevicate possono essere abbondanti.

Nel già citato anno 2003, tra i giorni 7 e 8 aprile, a Campobasso caddero circa 25 cm di neve. Un altro episodio nevoso celebre recente fu quello dell’aprile del 2015.

Primi caldi ancora moderati

Tipicamente, la primavera presenta un clima molto variabile, per cui se in aprile può ancora fare freddo, talvolta possono giungere anche masse d’aria di origine subtropicale a portare i primi caldi. A Campobasso, a causa dell’altitudine, raramente le temperature salgono troppo, ma in circa il 12% dei casi le massime raggiungono almeno i 20°C, mentre molto di rado superano i 23°C.

Piogge

A Campobasso, in aprile, piove abbastanza spesso, in media 10 o 11 giorni presentano precipitazioni, nella maggior parte dei casi a carattere moderato, qualche volta a carattere temporalesco. Complessivamente, nel mese, cadono circa 60 mm di pioggia.

Conclusioni sul meteo di aprile a Campobasso

In conclusione, il clima di aprile a Campobasso è fresco e variabile, con ondate di freddo, possibili nevicate tardive e piogge abbastanza frequenti. Ma non mancano le belle giornate in cui poter godere appieno della splendida natura che circonda la città molisana.