Il mese di aprile spalanca definitivamente le porte al clima primaverile che caratterizza la città di Cagliari, dopo che già marzo apre più di uno spiraglio. La città sarda, famosa per le sue splendide spiagge e il clima mite, si prepara così ad accogliere i turisti delle festività pasquali che precedono la partenza della stagione estiva.

Il clima di Cagliari ad Aprile

In questo periodo dell’anno, il meteo a Cagliari può essere molto variabile. Il clima primaverile si caratterizza infatti per giornate di sole intenso alternate ad altre nuvolose e ventose, a qualche pioggia e a temporali che possono giungere improvvisamente.

Tra sole, vento e temperature miti

Aprile a Cagliari è il mese in cui il sole inizia a farsi sentire con maggior intensità. Le giornate si allungano e la temperatura media di giorno si aggira intorno ai 20 gradi, raggiungendo picchi anche di 25 gradi nelle giornate più calde. Tuttavia, soffia spesso il vento: quando giunge da nord porta giornate fresche e talvolta instabili, quando giunge dal mare rende umida l’aria e attenua l’intensità del sole.

La brezza di mare, infatti, è un elemento distintivo del clima di Cagliari in primavera. La città si trova sulle coste del Mediterraneo e il vento che soffia dal mare contribuisce a rendere il clima mite e gradevole e più umido rispetto all’entroterra.

Temperature, può fare ancora freddo di notte

Raramente, ma in aprile a Cagliari possono esserci ancora nottate fredde e, addirittura, gelate nell’immediato entroterra della città. A Elmas, infatti, il primo aprile 1995 si è raggiunto un valore record di -0,4°C, il più basso, in aprile, dell’ultimo secolo. La media delle temperature minime è, però, di circa 10°C, quella delle massime di quasi 20°C. Stranamente, nonostante temperature medie piuttosto elevate, a Cagliari in aprile non si sono mai raggiunti i 30 gradi, il record è di 28,6°C stabilito nel 2006.

Ultime piogge prima del secco estivo

Cagliari è una città in cui piove poco tutto l’anno, tanto che il suo clima, di tipo mediterraneo, tende al semi-arido. Dall’autunno fino ad aprile, però, le piogge, quasi sempre a carattere moderato, giungono con una certa regolarità, portate principalmente dai fronti che giungono dall’Atlantico o da cicloni che si formano nel Mediterraneo. Ad aprile vi sono in media 7 giorni con precipitazioni, in cui cadono complessivamente circa 40 mm di pioggia. A partire da maggio entra nel vivo la stagione più secca che si protrae fino a settembre.

Mare invitante per la tintarella, meno per i bagni

Aprile è il mese in cui il mare a Cagliari inizia ad essere invitante per i primi bagni e la prima tintarella. Le temperature dell’acqua, infatti, raggiungono i 17 gradi, consentendo di fare il bagno ai più coraggiosi. Tuttavia, la temperatura del mare non è ancora abbastanza alta per nuotare per lungo tempo, ma il clima è spesso adeguato almeno per stendersi in spiaggia a prendere il sole.

Conclusioni sul Meteo di Aprile a Cagliari

In conclusione, il meteo di Cagliari ad aprile è caratterizzato da un clima mite e variabile. Le giornate di sole si alternano ad altre nuvolose, con le ultime piogge organizzate prima della stagione secca estiva e qualche temporale. Il vento è spesso presente e può provenire sia dall’interno che dal mare. La temperatura dell’acqua del mare è ancora molto fresca e non molto invitante per i primi bagni se non per i più coraggiosi. In ogni caso, aprile è un mese ideale per visitare Cagliari e godersi la sua bellezza e il suo clima, senza dimenticare di consultare le previsioni meteo.