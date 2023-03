È tornato il bel tempo, è tornata l’alta pressione su tutta Italia. Il Sole splende da nord a sud e le temperature cercano pian piano di salire fino a riportarsi a ridosso delle medie del periodo dopo in rapido tonfo delle scorse 48 ore. Ma le condizioni meteo, tuttavia, non saranno sempre stabili!

Nei prossimi giorni, infatti, torneremo a fare i conti con disturbi provenienti da ovest, dall’Atlantico, grazie ad una generale rimodulazione delle correnti d’aria tra l’oceano e l’Europa. La perturbazione in questione è situata al momento tra Spagna e Francia occidentale e certamente non impatterà in modo diretto la nostra penisola. Essa, infatti, sprofonderà sul nord Africa e sul deserto del Sahara algerino dove porterà rovesci e temporali intensi, mentre l’Italia resterà al margine.

Ma un pizzico di instabilità riuscirà comunque a sorvolare anche lo Stivale, in particolare tra nord e centro Italia. Ci riferiamo alle giornate di domenica 19 e lunedì 20, le quali potrebbero riservare sorprese a carattere temporalesco. Questi disturbi provenienti da ovest/sud-ovest, che consistono in masse d’aria più umide, potrebbero arrecare piogge sparse e isolati temporali su Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Sardegna. Considerando che l’aria sarà più instabile e che il soleggiamento diurno inizierà a farsi sentire (grazie all’avanzata stagionale) non escludiamo l’arrivo di temporali pomeridiani sparsi anche su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. Tutto questo domenica 19 Marzo.

Anche lunedì 20, giorno dell’equinozio di Primavera, potremo imbatterci in cieli nuvolosi e piogge sparse sulle regioni centrali, specie su Toscana, Umbria e Marche. Fenomeni isolati anche su Abruzzo settentrionale, Lazio, Romagna. Andrà leggermente meglio al nord dove l’aria diverrà un po’ più stabile.

Ma il sud? Sul meridione la pressione sarà più alta e l’aria più stabile: di conseguenza da oggi fino ad inizio prossima settimana avremo ben poco di cui discutere, se non di condizioni meteo stabili e clima gradevole, con massime vicine ai 18-20°C.