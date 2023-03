Non ci sono più dubbi: l’evoluzione meteo della prossima settimana è confermata da tutti i centri di calcolo e pertanto dobbiamo prepararci ad un brusco calo delle temperature nell’arco di appena 24 ore, su tutta Italia. Il merito andrà ad una perturbazione nord-atlantica che tra lunedì sera, martedì, mercoledì e giovedì regalerà piogge su buona parte dello Stivale, nevicate ed un consistente calo delle temperature.

La perturbazione sarà seguita da aria fredda di origine polare, molto fredda alle alte quote, che affluirà nel Mediterraneo e darà una spallata notevole alla colonnina di mercurio. Molto probabilmente non nevicherà in pianura, ma il freddo si farà certamente sentire soprattutto considerando la base di partenza fin troppo mite! Difatti oggi, domenica, lunedì ed anche martedì registreremo ancora temperature elevate per il mese di marzo, con picchi di 18-21°C!

I primi fenomeni legati a questa perturbazione arriveranno lunedì sera, tra poco più di 48 ore: un fronte ricco di acquazzoni e temporali si muoverà in seno alla saccatura fredda nord Atlantica e sarà proprio questa a riportare la pioggia sul Nordovest. Nel corso di martedì 14 le precipitazioni saranno diffuse su gran parte del Nordest e le regioni centrali, mentre la neve ammanterà l’arco alpino con accumuli interessanti, superiori al mezzo metro. Nel frattempo comincerà ad affluire aria più fredda sulle regioni settentrionali, mentre sarà ancora particolarmente mite su centro e sud.

Mercoledì 15 e giovedì 16 il maltempo coinvolgerà in modo più diretto il Meridione ed il medio-basso Adriatico, mentre avanzerà un graduale miglioramento al nord. Nelle prime ore di mercoledì non escludiamo un crollo vertiginoso della quota neve sul Nordest, almeno fino a quote di media collina! Sarà proprio la giornata di mercoledì 15 la più fredda della settimana, con temperature ovunque inferiori alle medie del periodo.

Le massime, infatti, potrebbero scendere sotto i 7-8°C su gran parte del settentrione e fino a 10-13°C sul resto d’Italia. E considerando che attualmente registriamo temperature fino a 20°C, è chiaro che dovremo prepararci a sbalzi termici non indifferenti! Le condizioni meteo tenderanno a migliorare rapidamente a giovedì, poi seguirà qualche giornata di bel tempo.