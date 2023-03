È un risveglio perturbato per diverse regioni quest’oggi. Piove su parecchie località di Sardegna, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Abruzzo. Tempo grigio in pianura Padana e i cielo minaccia pioggia sulle coste della laguna veneta. Su altre regioni, invece, splende il Sole come potete chiaramente osservare dallo scatto del meteo–sat in alto. A produrre nubi e piogge è il ciclone Juliette, così nominato dall’Università di Berlino che da sempre nomina cicloni e anticicloni a spasso per l’Europa.

Juliette mostra un nitido occhio del ciclone, attorno al quale le nubi diventano sempre più spesse e sembrano poter addirittura auto-alimentare il vortice nelle prossime ore. In tal caso potremmo effettivamente parlare di un ciclone simi-tropicale, che nel mese di marzo avrebbe dell’incredibile. Per il momento è in atto la warm seclusion, ovvero l’inglobamento di un nucleo più caldo nel centro di bassa pressione, ma si tratta solo delle primissime fasi che portano un ciclone dallo stato di “extratropicale” (una normale depressione) a “simil-tropicale”. Nelle prossime ore potrebbe compiersi il salto definitivo, ma per il momento restano i dubbi.

Comunque, simil-tropicale o meno, non cambieranno gli effetti sullo Stivale. Questo vortice porterà ancora piovaschi e acquazzoni su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Tra pomeriggio e sera probabile l’arrivo di nuovi rovesci in Sicilia e Calabria, mentre piogge sparse potranno bagnare, in modo molto disorganizzato, la Puglia. Andrà sempre meglio al nord, dove entro domani torneremo a commentare schiarite sempre più ampie.

Le nevicate riguarderanno principalmente l’Appennino centrale oltre i 1200-1300 metri di altitudine. Qualche nevicata in montagna anche in Sardegna. I mari risulteranno generalmente molto mossi sul mar Tirreno, a tratti agitati sul Canale di Sardegna. Mare mosso sull’arco ionico, il versante adriatico.

Il ciclone Juliette avrà ancora molto da dire fino al week-end specie al sud Italia. Inoltre, come già annunciato, l’evoluzione meteo della prossima settimana sembra non lasciar spazio al ritorno dell’anticiclone!