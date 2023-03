METEO – Ritorno al freddo veloce e indolore? Quasi. Le temperature certamente scenderanno ad inizio settimana, in particolare tra martedì e mercoledì, ma il tutto sarà davvero veloce in attesa di un nuovo ritorno delle correnti tiepide sub-tropicali. Tuttavia il calo termico sarà tale da far riemergere il rischio di brinate e gelate, come vedremo tra poco.

Ma cosa succederà esattamente? In questi minuti è in avvicinamento una perturbazione nord-atlantica, la quale riporterà rovesci e temporali sparsi al nord (tra oggi pomeriggio e sera) e a seguire anche su centro e sud ad inizio settimana. Sarà una perturbazione molto veloce, a cui seguirà un consistente calo delle temperature. Da lunedì sera, infatti, il vortice di bassa pressione raggiungerà i Balcani e richiamerà, sull’Italia, correnti molto più fredde artiche che faranno scendere ovunque le temperature.

La giornata di martedì 28 sarà la più fredda della settimana, tanto che potremo vivere ore pienamente invernali su tante regioni, in particolare quelle adriatiche e del sud dove le temperature massime (su coste e pianure) non andranno oltre i 12-13°C. Nelle aree interne farà ancor più freddo e la temperatura potrebbe non salire sopra i 10°C in pieno giorno. Inoltre la sensazione del freddo sarà acutizzata dai venti di tramontana sul basso Adriatico e il Meridione. Leggermente più mite in Val Padana e sul lato tirrenico, dove potremo raggiungere i 15-17°C martedì mattina.

Come detto ad inizio articolo, questa veloce sfreddata potrebbe creare qualche grattacapo all’agricoltura. Nella notte di martedì le temperature potrebbero scendere fin sullo zero o addirittura sotto lo zero su valli, conche e pianure del nord. Lo stesso rischio si estenderà alle aree interne del centro e le valli del sud nella notte di mercoledì.

Tra mercoledì e giovedì l’alta pressione si rinforzerà su tutta Italia e le temperature cominceranno a salire inevitabilmente. L’exploit della mitezza arriverà tra 30 e 31 Marzo, per un finale del mese dal sapore tardo primaverile su tutta Italia.