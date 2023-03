Aggiornamenti meteo davvero clamorosi per i prossimi tre giorni in Italia. Fino a ieri sera era nell’aria un blando peggioramento nella giornata di domenica, seguita da un graduale miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone. Ma negli ultimi aggiornamenti, ormai definitivi, il peggioramento è stato nettamente amplificato e prolungato anche ai giorni di lunedì e martedì.

Ma cosa succederà? Ad arrecare un peggioramento delle condizioni del tempo sarà una perturbazione atlantica in movimento da ovest verso est. Una larga parte dell’aria fresca e instabile scivolerà sull’Algeria, ma ciò che ne rimane riuscirà a scorrere lungo il nostro Stivale dando vita a nubi, piogge e locali temporali.

Le nubi aumenteranno in maniera consistente domenica 19 marzo: ci aspettiamo nubi su tutto il centro e il nord, con piogge sparse e locali temporali in arrivo su Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte. Entro sera qualche fenomeno sparso anche su Valle d’Aosta, Lombardia, basso Veneto, Marche settentrionali, Umbria settentrionale. Sarà una bella giornata al sud.

Il tempo peggiorerà ulteriormente ad inizio settimana, proprio nel giorno dell’equinozio di Primavera. L’aria fresca, in alta quota, proveniente da ovest si organizzerà in una piccola depressione che scorrerà su tutta Italia, favorendo un graduale peggioramento anche sul resto del centro e del sud. Sarà un lunedì 20 Marzo perturbato su tutto il centro Italia, specie su Toscana, Marche, Umbria e Lazio dove non escludiamo locali forti temporali. Piogge anche su Emilia Romagna, basso Veneto e, molto rare, su Liguria e basso Piemonte. Nel frattempo peggiorerà in Sicilia.

Martedì 21 Marzo questa piccola depressione scorrerà ulteriormente verso sud, danneggiando il tempo anche su Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Calabria. Piogge residue su Abruzzo e Marche, mentre migliorerà vistosamente sul resto d’Italia. Le ultime piogge abbandoneranno il sud entro tarda sera o le prime ore di mercoledì. Le temperature subiranno un lieve calo al transito dei fenomeni, per poi risalire nuovamente al termine del peggioramento.

La previsione meteo è ora molto affidabile considerando che mancano poche ore all’inizio del peggioramento, per cui non ci aspettiamo ulteriori repentini cambiamenti quantomeno sulla portata della perturbazione.