Un’eccezionale squall line primaverile si estende dei Pirenei alla Germania, sta abbordando in questo momento la Svizzera, i primi fulmini hanno già travalicato l’arco alpino e sono stati registrati in Valtellina. Primi fulmini anche in Trentino.

Il fronte freddo che nella prossima notte transiterà sulle regioni settentrionali è attualmente foriero di forti temporali, rovesci di grandine e raffiche di vento molto intenso.

Una squall line, nota anche come sistema convettivo a linea quasi lineare (QLCS), è una linea di temporali che si forma lungo un fronte freddo o una zona di bassa pressione prefrontale. Questi temporali possono estendersi per centinaia di chilometri e spesso producono venti dannosi, grandine e forti piogge. Le squall line sono più comuni nei mesi primaverili ed estivi, quando l’atmosfera è instabile e c’è abbondante umidità e calore.

Le squall line possono rappresentare un pericolo anche grave a causa della loro capacità di produrre danni e disagi. I principali pericoli associati alle squall line includono:

Forti venti: i venti associati alle squall line possono superare i 100 km/h e causare danni significativi a edifici, alberi e veicoli. Grandine: le squall line possono produrre grandine di grandi dimensioni che può danneggiare i tetti delle case, le auto e le colture agricole. Forti piogge: le squall line possono produrre intense piogge che possono causare allagamenti e alluvioni in alcune zone. Downburst: un downburst è un fenomeno meteorologico che consiste in un intenso flusso d’aria verso il basso, associato a una tempesta convettiva. Questo flusso d’aria fredda e discendente si origina all’interno di un cumulonembo, generalmente in corrispondenza della base della nuvola, e raggiunge il suolo a velocità molto elevate, spesso superiori ai 100 km/h. Trombe d’aria sebbene non tutte le squall line producano tornado, alcune di esse possono generare tornado dannosi che possono causare gravi danni.

Per questi motivi, è importante seguire le previsioni meteorologiche e le avvertenze emesse dalle autorità locali durante l’approccio di una squall line, e prendere le misure necessarie per proteggere sé stessi e i propri beni.