Il meteo dei prossimi vedrà il transito di perturbazioni, avremo neve sui rilievi, principalmente nelle Alpi, mentre le piogge si manifesteranno soprattutto nelle aree esposte alle correnti occidentali. In ombra pluviometrica troveremo il Nord Ovest dell’Italia, anche se in Valle d’Aosta sono atte ingenti precipitazioni, per altro neve forte già sopra i 1000/1300 metri.

Piogge si avranno nelle aree del Tirreno, la Sardegna.

Insomma, cambia di nuovo tutto, stavolta la novità non deriverà da una circolazione di bassa pressione chiusa, il famoso ciclone Mediterraneo addirittura divenuto Medicane, ovvero struttura ciclonica simil tropicale, bensì avremo l’influenza di aria oceanica.