La nuova settimana non promette bene, visto che la siccità graverà ancora sulle regioni settentrionali. Osservando le mappe in quota a circa 5500 metri, si può notare la discesa di una saccatura che lambirà le Alpi, senza spingersi troppo in basso. I venti di Libeccio porteranno piogge su buona parte delle aree tirreniche per martedì e belle nevicate sulle Alpi di nord-ovest, in particolare sui versanti esposti.

Ma la protagonista della scena sarà la colonnina di mercurio destinata a lievitare da metà settimana, capace di portarsi su valori tiepidi tra mercoledì e giovedì. Sono temperature sopra media? Direi proprio di sì: i modelli fisico-matematici mostrano delle anomalie di oltre 6°C rispetto alle medie del trentennio 1980-2010.

Vediamo allora il video meteo di domani con Marco Franceschini.