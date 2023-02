Queste sono delle immagini che provengono dalla zona di Catania, dove in questi giorni, in particolare sino a stamattina e primo pomeriggio si sono abbattute precipitazioni eccezionali di cui abbiamo parlato ampiamente. Pioggia che in alcune località ha superato anche i 400 mm dall’inizio del peggioramento e causate da un’area ciclonica di insolita violenza. Inoltre, si sono avute tempeste di vento con mareggiate smisurate che hanno allagato che dei centri urbani come si può vedere nel video.