Lo sanno tutti i meteo appassionati. L’Inverno non è stato certamente esaltante. In Italia, ma pure in Europa, il freddo vero è stato latitante, relegato spesso a nord oppure sui Balcani.

La colpa è che poderosi anticicloni hanno interessato il Vecchio Continente, con poche ondate di freddo piuttosto locali. Ma adesso, Marzo come sarà? Ecco cosa rischiamo.

Occhio al freddo improvviso

Il Centro Meteo Inglese ECMWF sostiene che, nelle prossime settimane, c’è una possibilità di una Primavera non molto dinamica. Avvertiamo i lettori che è una tendenza e tale rimane. Oltretutto, non ci dice nulla sul tempo di ogni singolo giorno.

Di fatti, non possiamo escludere occasionali scambi meridiani, ovvero discese da nord verso sud, che interesserebbero il Belpaese per alcuni giorni. Non sarebbe certo un’anomalia, Marzo è ancora un mese per certi versi simil-invernale.

Il Vortice Polare: un aiuto per i nevofili

Ancora una volta, cari lettori, dobbiamo dire che un ruolo decisivo lo giocherà il Vortice Polare. È l’unica possibilità per avere gelo e neve tardivi, anche se potrebbero dare seri problemi, soprattutto per l’agricoltura e per la vegetazione.

Come mai? Ha fatto troppo caldo in Inverno, non a caso fiori e piante son in uno stadio vegetativo troppo avanzato (vedasi soprattutto al Sud). Purtroppo, l’arrivo di un’eventuale gelata marzolina è da scongiurare. Lo è sempre stato in passato, ma ultimamente, con le invernate sempre più miti, è ancor più temibile.

Il verdetto di Marzo

Com’è logico che sia, non possiamo dire con certezza quali siano le reali possibilità di un Marzo freddo, stile anni 70-80. Un tempo era un mese quasi invernale e oggi è più primaverile. Però sottolineiamo questo fatti.

Se dovesse arrivare una Primavera troppo fredda dopo un’invernata così mite sarebbe un grosso danno. E volendo vedere, pure una beffa per gli amanti di gelo e neve. Staremo a vedere…