In questi giorni di meteo anticiclonico e caldo anomalo, torna prepotentemente alla ribalta il tema siccità. La penuria di precipitazioni riguarda ancora una volta le regioni di Nord-Ovest, in quello che è sostanzialmente un replay di quanto accadeva lo scorso inverno.

La grave siccità del 2022 non si è infatti mai del tutto colmata sull’Italia del Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte. Le perturbazioni autunnali e quelle transitate nelle ultime settimane, hanno spesso seguito una rotta poco favorevole. Le maggiori precipitazioni hanno riguardato il Nord-Est ed il Centro-Sud.

I lunghi periodi di alta pressione che hanno caratterizzato il 2022 ed ora questa parentesi asciutta di Febbraio stanno peggiorando ulteriormente la situazione. C’è quindi un crescente allarme siccità, che riguarda come detto il Piemonte, ma anche parti della Liguria e della Lombardia.

Nelle zone più colpite da questa ombra pluviometrica ci sono già razionamenti idrici, con gravi ripercussioni alle coltivazioni agricole. La carenza d’acqua potrebbero portare un impatto rilevante sulla produzione di riso. Si stima che verranno coltivati quasi 8 mila ettari di riso in meno.

I livelli di alcuni grandi laghi sono davvero ai minimi, in particolare il lago di Garda che è appena al 37% del riempimento. Da almeno 35 anni non c’era così poca in questo periodo invernale e i livelli del Garda si attestano a 44 cm sopra lo zero idrometrico.

Speranze di una Primavera piovosa

La situazione appare localmente più grave di quella che avevamo lo stesso periodo dell’anno scorso. C’è quindi estrema necessità che possano arrivare delle precipitazioni al più presto nelle prossime settimane, con la speranza di piogge regolari per tutto il periodo primaverile.

Come se non bastasse, anche le nevicate in montagna sono risultate irregolari e nel complesso deficitarie. La fusione della neve non potrà quindi essere troppo di aiuto, per limitare il deficit ed alimentare in modo importante le falde e i corsi d’acqua.

Quando pioverà? L’attuale anticiclone caldo non aiuta, perché è di quelli persistenti. Solo verso fine Febbraio sembrano poter tornare piogge e neve, ma è tutto da vedere il coinvolgimento del Nord-Ovest. Senza uno sblocco, il rischio è quello di ritrovarsi nello stesso incubo siccità dell’estate 2022, se non più grave.