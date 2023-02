Partiamo da una certezza: l’anticiclone sarà l’unico protagonista meteo di questa settimana su tutta Italia e ci farà vivere giornate simil-primaverili da nord a sud. Il gelo dei giorni scorsi sembra già un lontano ricordo ed ora assaporeremo temperature fino a 16-18°C, con qualche picco fuori stagione di 20°C in Val Padana, sulle isole maggiori e lungo il versante adriatico.

Ma quanto andrà avanti questo predominio anticiclonico? Fino a domenica 19 febbraio non ci saranno cambiamenti, poi la situazione potrebbe pian piano cambiare grazie ad un nuovo riassetto delle figure bariche nella sinottica atlantica-europea.

In particolare aumentano le possibilità di un graduale indietreggiamento dell’anticiclone verso l’Atlantico orientale, il che favorirebbe la discesa di aria un po’ più fredda dal nord Europa che andrebbe a lambire il lato adriatico e il sud.

Ma al momento parliamo solo di refoli freddi in un contesto poco avvezzo al maltempo, quindi non avremmo grandi cambiamenti del tempo in Italia. Il periodo tra 20 e 23 febbraio, infatti, potrebbe rivelarsi una sorta di limbo per l’Italia, situata tra le miti correnti oceaniche (e anticicloniche) e quelle gelide situate sull’est Europa.

Non è mai facile che l’aria gelida possa raggiungere il Mediterraneo, pertanto occorrono movimenti più marcati e decisi sul nord Atlantico ad opera dell’anticiclone affinché le fredde correnti artico-continentali possano spingersi sullo Stivale. Ma ad ora questo scenario non è pienamente contemplato.

Insomma, il rischio di vivere un’ultima settimana “anonima” dal punto di vista meteorologico c’è tutto. Che intendiamo con “anonima“? Semplicemente una fase generalmente stabile, con qualche raffica di tramontana o grecale sulle regioni adriatiche e temperature attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra.

Ma siamo pur sempre nel campo delle ipotesi meteo e basterebbero piccoli cambiamenti per definire un finale di febbraio da pieno inverno considerando che l’aria gelida si riverserà con decisione sull’est Europa.