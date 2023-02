Il radicale cambiamento meteo che prenderà corpo nel weekend appare sempre più probabile. Parte d’Italia vivrà un autentico tuffo verso il pieno inverno, a causa dell’intrusione di una massa d’aria gelida di matrice artico-continentale. In alcune regioni del Paese sono previste nevicate anche abbondanti.

La svolta avverrà a partire da domenica, con le ultime previsioni che hanno stravolto quelle precedenti. A quanto pare, il maltempo e il maggior carico di neve investiranno le regioni settentrionali, con particolare riferimento ai settori di Nord-Ovest.

Ci potranno essere ancora delle modifiche, legate alla posizione ancora non definitiva del minimo di bassa pressione, su cui non c’è ancora un perfetto allineamento tra i vari centri di calcolo. Si tratta quindi di un’evoluzione molto delicata, data la distanza temporale ancora significativa.

Il ritorno dell’inverno avverrà molto bruscamente. In questa fase e ancora per le prossime ore le condizioni meteo si manterranno invariate, con clima molto mite e temperature sopra la media. Flussi d’aria umida causeranno ancora locali pioviggini al Centro-Nord.

Solo nel corso di sabato ci sarà un peggioramento più deciso a partire da ovest, a causa della perturbazione legata alla depressione iberica in avanzamento verso l’Italia. A complicare tutto lo scenario e a renderlo esplosivo ci si metterà la discesa d’aria gelida dall’Europa Nord-Orientale.

Quest’aria fredda inizierà a sfondare a partire dalle prime ore di domenica, quando interagirà con il minimo depressionario in probabile localizzazione tra la Corsica e l’Alto Tirreno. Il generale peggioramento vedrà un drastico del limite delle nevicate al Nord e in alcune limitate aree del Centro Italia.

Neve abbondante su parte del Nord-Ovest

Dove vedremo le nevicate? Già nel corso di domenica la neve cadrà localmente copiosa tra medio-basso Piemonte e Liguria interna. Non è da escludere che la neve possa sconfinare anche sulla Riviera Ligure sotto l’impulso della tramontana scura, specie tra Genova e Savona.

Nevicate interesseranno anche l’Emilia Centro-Occidentale, fino in pianura ma più abbondanti sulle aree pedemontane verso la dorsale appenninica. La neve non dovrebbe risparmiare nemmeno le pianure della Lombardia, pur con accumuli inferiori. La stessa Milano dovrebbe coinvolta a tratti dalla neve.

Le regioni di Nord-Est dovrebbero rimanere più ai margini, pur con qualche nevicata sparsa localmente fino in pianura nel corso di lunedì. La neve cadrà sino a quote basse collinari su parte del Centro Italia, in particolare sulla Toscana centro-settentrionale con nevicate anche intense sulla dorsale tosco-emiliana.

In buona sostanza un po’ di neve la vedrà un po’ tutto il Nord, diversamente da quanto veniva prospettato sino a qualche giorno fa. Le nevicate saranno abbondanti e persistenti tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, tanto che in queste aree potrebbero cadere più di 50-70 cm di neve fresca sino a fine evento.