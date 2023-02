Che sia un periodo particolarmente movimentato lo sappiamo, per chi non lo sapesse invece gli accadimenti meteo climatici della prossima settimana ricorderanno a tutti che è bene non dare nulla per scontato.

Ricordate quando vi dicevamo che l’alta pressione e quindi anticipo di primavera non avrebbe avuto vita lunga? Bene, dovete darci atto che le proiezioni stilate una decina di giorni fa si stanno per realizzare. Non siamo noi a dirlo, questa volta sono i modelli previsionali ci stanno dando ragione.

La prossima settimana tornerà l’inverno, c’è poco da aggiungere. Ma allora perché le previsioni meteo risultano complicatissime? Semplice, perché quando si ha a che fare con le irruzioni di aria fredda non è mai facile capire l’esatta traiettoria di ingresso del freddo. Non è facile nemmeno quando ci troviamo a poca distanza dall’evento, soprattutto se l’aria fredda arriva da nord nordest.

Il discorso che vi stiamo facendo serve a capire che nonostante i centri di calcolo internazionali siano orientati in una sola direzione (ovvero quella del ritorno dell’inverno), le sorprese che potrebbero scaturire dalla prossima ondata di maltempo potrebbero essere clamorose.

In questo momento divisioni ci dicono che dovrebbe nevicare a bassissima quota nelle regioni del Nord Italia, probabilmente fino in pianura. Per quanto riguarda le regioni centrali invece potrebbe nevicare a quote collinari, idem sulla Sardegna. Le regioni del sud in questo momento sono in bilico, infatti potrebbero ricevere il freddo in un secondo momento.

Ma allora dove stanno le sorprese o dove potrebbero trovarsi? Diciamo che la traiettoria dell’irruzione fredda potrebbe cambiare e questo potrebbe portare più o meno freddo sul nostro paese. Significa che dovremo attendere ancora qualche giorno per capire effettivamente cosa potrebbe succedere sia in termini di temperatura sia in termini di nevicate. Una cosa al momento è certa: l’inverno non è ancora finito.