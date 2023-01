HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

E’ passato un bel po’ di tempo… Un bel po’ di tempo da quando le nostre montagne – soprattutto l’Appennino e i rilievi insulari – non facevano il pieno di neve. Sì, perché negli ultimi 2 anni di condizioni meteo climatiche invernali neanche l’ombra, figuriamoci freddo e neve.

Quest’anno, dopo le tribolazioni iniziali, l’Inverno si è preso una gran bella rivincita. Magari non sarà ancora abbastanza, ma fidatevi, viste le condizioni di partenza siamo già a buon punto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, o quasi. Perché ovviamente, come spesso capite in queste circostanze, vi sono zone d’Italia dove la neve è caduta copiosa mentre su altre decisamente meno.

Ciò non toglie, comunque, che l’Inverno si stia facendo sentire. Se provaste anche voi a farvi un bel tour virtuale di webcam potreste osservare splendide cartoline invernali. Che poi sono le cartoline invernali che ci regala la neve, quell’elemento atmosferico da tanti desiderato e da tanti acclamato.

Basti pensare a tutta la gente che si è riversata nelle località montane. Alpi, Appennino, ma anche rilievi di Sardegna e Sicilia. Perché sì, stiamo parlando di zone dove la neve mancava da troppo tempo.

Peraltro potrebbe non essere finita qui. Farà freddo tutta la settimana e permarrà un’ampia circolazione depressionaria foriera di ulteriori precipitazioni. I contributi d’aria fredda torneranno a ridosso del weekend e potrebbero essercene ancora nei giorni della merla.

L’Inverno è soltanto all’inizio, davanti a noi abbiamo un mese di febbraio che promette battaglia e che potrebbe regalarci altre splendide cartoline invernali.