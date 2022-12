La nuova settimana si è aperta con l’arrivo dell’Anticiclone africano che ha già mostrato i suoi effetti su gran parte del Paese con il ritorno alla stabilità atmosferica, manche delle nebbie e delle nubi basse. Insomma, ormai anche molti di voi sapranno come nei periodi freddi l’arrivo delle alte pressioni sono la conseguenza di questi seri problemi che per alcuni si trasformano in veri e propri disagi.

Dopo un Lunedì e un Martedì all’insegna del bel tempo al Sud, al Centro e sulle Alpi, ma anche delle atmosfere più grigie sulla Valle Padana e tra Liguria e alta Toscana, in quel di Mercoledì l’alta pressione si concederà una brevissima distrazione, quel che basta per lasciar spazio al transito di una moderata perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord dove già dal mattino i cieli saranno coperti da una spessa coltre di nubi capaci di provocare alcune piogge sparse più diffuse sui comparti del Nordovest. Ci sarà pure spazio per qualche nevicata sui rilievi alpini a quote mediamente prossime ai 1200/1300m.

Nel corso della giornata la perturbazione riuscirà ad estendere la sua influenza anche ad alcuni settori del Centro segnatamente su Toscana e sui comparti umbro-marchigiani più settentrionali, mentre il quadro meteorologico comincerà a dare i primi segnali di miglioramento al Nord dove le precipitazioni si faranno via via sempre meno presenti fino a cessare nel corso della sera.

Ma questa piccola distrazione da parte dell’anticiclone africano avrà vita breve in quanto già da Giovedì, nonostante sulle regioni del Centro si attarderanno alcuni residui piovaschi, la pressione tornerà rapidamente a salire e l’atmosfera sarà pronta a ritrovare la totale stabilità.

Se tutto verrà confermato infatti, l’alta pressione africana ci terrà compagni anche per tutto il weekend natalizio con tanto sole al Sud, una modesta variabilità al Centro e sui rilievi del Nord e la solita atmosfera grigia, rigida e umida sulla Valle Padana e su alcuni tratti dei litorali liguri e toscani.