Il meteo di Natale 2022 rimarrà nella storia della meteorologia moderna per il Nord America, dove un ciclone bomba ha scatenato gelo storico e tempeste di neve con vittime, aeroporti chiusi, metropoli isolate.

La definizione di un ciclone bomba avviene quando un’area di bassa pressione posta alle medie latitudini vede la pressione atmosferica scendere nel suo minimo barico ad una velocità di almeno un millibar (hPa) all’ora per almeno 24 ore.

Insomma, quando la bassa pressione si approfondisce di almeno 24 hPa in 24 ore. Vi è anche una definizione abbastanza simile per un ciclone esplosivo come sempre più spesso vediamo nel Mediterraneo occidentale, che è quello di una perdita di pressione di 20 hPa in 24 ore.

La normale pressione atmosferica è di circa 1010-1012 millibar, una misura della forza esercitata dal peso dell’atmosfera al suolo. Ma in caso di tempesta, la pressione dell’aria scende ben al di sotto di quel valore, perciò più bassa è la pressione, più forte è la depressione o ciclone.

Nel nord est degli USA ed est del Canada il ciclone bomba ha perso 35 hPa in meno di 24 ore, questo ha generato venti di uragano nell’area prossima al centro di bassa pressione, con temperature di molti gradi sottozero perché l’aria fredda era di provenienza artica.

In Europa, per fortuna, fenomeni come quello nordamericano sono alquanto rari, e comunque non abbiamo in archivio eventi meteo esplosivi come quello del Natale 2022 avvenuto in America.

La tempesta Vaia che ha interessato l’Italia nel 2018 è stata un ciclone esplosivo, avendo perso oltre 20 hPa in poche ore. Questo ha scatenato una forte tempesta mediterranea con raffiche di vento da uragano, oltre che forti piogge che hanno provocato danni da inondazioni e schianti da vento in Francia, Italia, Croazia, Austria e Svizzera. La tempesta Vaia è stata causa anche di diverse vittime in Italia.

Vaia fu battezzata con questo nome in quanto l’Istituto di Meteorologia della Università Libera di Berlino che nomina le tempeste europee, fu pagata dal fratello (come regalo) della signora Vaia Jakobs, manager di un grande gruppo multinazionale di materassi. L’origine del nome è un regalo pagato 200 euro.