Tempo fa abbiamo parlato di proiezioni modellistiche stagionali, evidenziando come i centri di calcolo internazionali stessero percorrendo le orme meteo climatiche dell’anno scorso. Tradotto in parole semplici: Inverno anticiclone, mite, con poche irruzioni fredde. Andrà realmente così?

Visto che il 2023 rispettò pienamente tali proiezioni non possiamo minimamente trascurarle, ma allo stesso tempo dobbiamo dirvi che il Vortice Polare è la solita mina vagante e rappresenta la variabile impazzita che potrebbe scompigliare i piani modellistici. Attenzione, lungi da noi dirvi che sarà un Inverno memorabile, ma dall’atmosferica iniziano a giungere interessantissimi segnali.

Detto che alcuni modelli indicano un Vortice Polare più forte della media, soprattutto nella seconda parte di stagione, in questo momento abbiamo alcuni disturbi derivanti dalle strutture anticicloniche da sempre monitorate. Si parla dell’Anticiclone Pacifico e di quello Siberiano.

La struttura ciclonica non è perfettamente tonda, anzi possiamo dire che è ellittica. Ciò, chiaramente, impedisce un’accelerazione importante e conseguentemente si potrebbe andare incontro a ondulazioni delle correnti d’alta quota con conseguenti scambi meridiani. Diciamo che dall’ultima decade di novembre e per tutto dicembre potrebbero verificarsi condizioni ideali per irruzioni d’aria fredda.

Irruzioni artiche, in grado di penetrare sul Mediterraneo e dar luogo a condizioni meteo climatiche pienamente invernali. Chiaro che a quel punto la situazione potrebbe cambiare, anche per i mesi di gennaio e febbraio. Chissà che quest’anno il Vortice Polare non possa rappresentare in qualche modo l’asso nella manica, un elemento in grado di salvare una situazione che altrimenti rischierebbe di risultare compromessa già da oggi.

Insomma, la carne al fuoco è tanta e come sempre cercheremo di seguire le dinamiche atmosferiche emisferiche tenendovi costantemente aggiornati su quello che sarà il trend stagionale.