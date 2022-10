POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Non ci sono più dubbi: l’Alta Pressione, di matrice subtropicale, tornerà presto a prendere il sopravvento. Non una novità, lo sappiamo, ma ogni qualvolta le temperature si orientano al di sopra delle medie stagionali è bene evidenziarlo. Sarà questo il caso, peraltro le proiezioni termiche – come vedremo – lasciano intravedere valori di tutto rispetto.

Meteo tipicamente estivo perché secondo taluni centri di calcolo internazionali potrebbero verificarsi temporali. Temporali innescati da infiltrazioni d’aria fresca, pertanto potrebbe trattarsi di fenomeni violenti. Va detto che non tutti i modelli matematici sono concordi nel proporci instabilità, c’è chi punta in tutt’altra direzione ovvero nella permanenza dell’Anticiclone.

IL METEO A BREVE TERMINE

In realtà nelle prossime 48-72 ore avremo non poca instabilità, soprattutto al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori. Difatti è ampiamente confermato l’isolamento di un vortice di bassa pressione a ovest della Sardegna, vortice che traslerà rapidamente provocando parecchi temporali, nubifragi, qualche grandinata.

Seguirà il transito di un fronte perturbato a ridosso delle Alpi, laddove ci aspettiamo egualmente delle precipitazioni localmente intense. Ma sarà l’ultimo sussulto perturbato prima del ritorno in grande stile dell’Alta Pressione.

ANCORA ESTATE

Riprendendo quanto scritto in apertura, possiamo dirvi che la situazione è tutt’altro che scontata. E’ vero che avremo l’Anticiclone Africano, protagonista indiscusso nella fase centrale di ottobre – probabilmente si arriverà all’ultima decade mensile – però se le proiezioni modellistiche europee dovessero avere ragione potremmo assistere a un incremento dell’instabilità atmosferica e quindi ai temporali.

Comunque sia dovremo affrontare un periodo caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali, con ancora punte di 30°C in varie zone d’Italia. Piena Estate insomma, così come anche i temporali rappresenteranno uno dei fenomeni tipici della stagione estiva. Ma saremo a ottobre inoltrato.

IN CONCLUSIONE



Atlantico rimandato a data da destinarsi, anche se non sono da escludere sorprese nel corso dell’ultima decade di ottobre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.