Ottobre ha cambiato completamente volto al meteo sull’Italia, dopo una seconda parte di Settembre contrassegnata da frequenti fasi di maltempo e fresco. Ora l’anticiclone ha riconquistato il Mediterraneo e le temperature si sono impennate.

Il viavai delle perturbazioni non c’è più, a causa di un radicale cambio di circolazione a livello europeo. L’anticiclone si sta espandendo anche verso buona parte dell’Europa Centro-Occidentale, confinando le perturbazioni atlantiche a latitudini molto elevate.

Quella che vivremo in questi giorni è la classica ottobrata, con tempo non solo stabile ma anche insolitamente mite. Le temperature più alte simil estive si raggiungeranno al Sud, ma in quest’avvio di settimana i valori supereranno localmente i 25 gradi in alcune località del Centro-Nord.

Giorno dopo giorno il progressivo ristagno dell’umidità nei bassi strati limiterà il riscaldamento sulle pianure dove avremo più foschie e nebbie. Questo è il classico effetto delle inversioni termiche che si generano con le alte pressioni in autunno e in inverno. Il caldo anomalo più accentuato lo ritroveremo in montagna.

Ritorno della pioggia, le ultime dai centri meteo

Fino a quando durerà questa fase di bel tempo? Le ultime proiezioni indicano che le piogge saranno sostanzialmente assenti per tutta questa settimana, grazie allo scudo dell’anticiclone. Tuttavia già verso il weekend l’anticiclone inizierà a perdere forza, preludio ad un cambiamento del tempo.

La nuvolosità si farà strada verso il Nord e le regioni tirreniche, oltre che sulle due Isole Maggiori, nel weekend. Solo all’inizio della prossima settimana un fronte più organizzato, legato ad un vortice dalla Francia, sembra in grado di fare ingresso sull’Italia. Queste sono le proiezioni del Centro Meteo Europeo.

Ci sono quindi tutti i presupposti per un deciso peggioramento meteo già tra lunedì 10 e martedì 11, con il ritorno della pioggia in molte regioni, principalmente al Centro-Nord. Naturalmente non si può entrare troppo nel dettaglio, mancando così tanto tempo e quindi è una tendenza suscettibile di variazioni.

Oltre alle piogge, torneranno inevitabile il pericolo di fenomeni atmosferici violenti, se non estremi. Le temperature miti dei prossimi giorni contribuiranno a mantenere il calore ancora ben presente in mare, serbatoio d’energia per l’esaltazione delle perturbazioni e dei temporali.