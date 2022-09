IN AGGIORNAMENTO

Sono terribili le notizie che giungono dalla provincia di Ancona, dove, nella tarda serata di ieri, in area appenninica si è avuto un temporale detto autorigenerante, un altro mesociclone nello stesso giorno in Italia, che ha scatenato l’inferno, buttando giù in 3-4 ore sino e oltre 400 millimetri di pioggia.

I giornali da stanotte la chiamano bomba d’acqua, termine che più di qualsiasi altro esprime l’evento meteo devastante, e non di certo l’acquazzone di mezz’ora che allaga sottopassi e strade, molto spesso per caditoie ostruite, o per errata progettazione dei canali di scolo e fognature. Nella fattispecie si è trattato di un evento meteo eccezionale, estremamente grave.

Il clima è cambiato, non tanto perché ci sono i forti nubifragi e le alluvioni lampo, in quanto anche nel passato ci sono state, bensì per la loro eccezionale frequenza. Fateci caso, ad ogni fase temporalesca c’è un’allerta meteo per il rischio di fenomeni intensi, e poi le cronache ci raccontano i danni procurati da questo o quel temporale.

Il forte temporale si è trascinato lungo l’Italia centrale e attualmente lo ritroviamo soprattutto nell’entroterra della Campania.

L’ANSA scrive: l’ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei vittime. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle sei vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi.

L’ondata di piena dei torrenti e fiumi si è riversata nella vicina costa, generando allarme e allagamenti a Senigallia. L’ondata di piena del fiume Misa scorre a Senigallia, e aveva già colpito la città nell’alluvione nel 2014. L’ondata di piena è stata raggiunta nella notte, dopo aver allagato diversi quartieri della città.

Le condizioni meteo sono migliorate in tutta l’area, d’altronde l’alluvione è stata causata da una serie di temporali dovuti al transito di masse d’aria instabile, che con il mare bollente, le alte temperature del suolo, ormai innescano meteo estremamente avverso, che per altro, interessa da 48 ore altre regioni d’Italia.

Tra stanotte e domani, un imponente peggioramento si manifesterà su ampie aree d’Italia, con il transito di una bassa pressione con aria instabile ed un fronte di irruzione d’aria artica. Avremo temporali, vento forte, un calo consistente della temperatura, oltre che temporali e grandine. Insomma, meteo avverso in ampie aree.