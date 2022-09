Dopo un avvio di settimana di prevalente anticiclone un po’ per tutta Italia, ora il meteo cambia. Nei prossimi giorni la Penisola sarà spaccata in due, tra il caldo africano ed irruenti forti temporali che, a causa del caldo eccessivo nei bassi strati, potranno causare il rischio di fragorose grandinate.

L’Italia si troverà di nuovo in una zona dove si registreranno contrasti marcatissimi, se non proprio esplosivi. La depressione atlantica, ora in Gran Bretagna, spingerà aria più fresca verso il Mediterraneo che confluirà con l’aria più calda e umida preesistente.

Ci sarà quindi un vero e proprio braccio di ferro del vortice britannico con l’anticiclone africano, che potrebbe addirittura concludersi senza veri vincitori. Il promontorio anticiclonico subtropicale non sembra infatti voler mollare la presa al Sud e sulle Isole Maggiori fino al termine della settimana.

Tutt’altra situazione si avrà sul Nord e marginalmente anche sul Centro Italia. Queste aree stanno per essere raggiunte da masse d’aria via via più instabili, avanguardia dell’impulso frontale che dovrebbe transitare entro giovedì.

Il peggioramento è atteso iniziare a manifestarsi già dalle prime ore di mercoledì sul Nord Italia, con crescente attività temporalesca su Alpi e Prealpi, ma in propagazione alle pianure centro-occidentali entro sera. Sarà coinvolta da rovesci e temporali anche la Liguria, specie l’area di Genova.

Nubifragi e grandine, giovedì 8 la giornata più movimentata

I fenomeni occasionalmente potranno risultare violenti a livello locale ed è impossibile poter predire nel dettaglio prevedere quali saranno le zone investite dagli eventuali nubifragi. Nella serata di mercoledì qualche rovescio più localizzato raggiungerà anche la Toscana e le aree interne del Centro Italia.

Il quadro meteo evolverà ulteriormente verso il brutto tempo giovedì 8, che si preannuncia come la giornata più turbolenta. Il transito di un impulso instabile più organizzato determinerà piogge, temporali con grandine in transito da ovest verso est sulle regioni settentrionali.

Le precipitazioni si presenteranno localmente a carattere di nubifragio a ridosso delle Alpi e sull’alta Val Padana. Occhi puntati anche sulle regioni centrali tirreniche, con rischio di qualche forte temporale. Tra pomeriggio e sera i fenomeni temporaleschi allenteranno la presa a partire dal Nord-Ovest.

L’evoluzione meteo per venerdì e parte del weekend vedrà un certo miglioramento, pur con instabilità su Nord-Est e zone del Centro Italia dove sono attesi rovesci a macchia di leopardo. Il Sud non sarà minimamente toccato da questa turbolenza e qui proseguirà soprattutto il caldo con l’anticiclone africano.