Nel pomeriggio di ieri, un altro tassello di eventi meteo devastanti che stanno contrassegnando questi ultimi 15 giorni nel Mediterraneo, è avvenuto a nord di Barcellona, in Spagna, in aree densamente popolate, con fabbriche, uffici e aree balneari. Un temporale pomeridiano che appariva all’inizio come altri, ha scaraventato dal cielo pietre di ghiaccio con numerossimi chicchi da 10 cm di diametro. Alcuni reperti hanno dimensione di 12 cm di diametro.

Centinaia di persone si sono dovute rivolgere per cure al Pronto Soccorso dei vari ospedali. Un bambino di 20 mesi è stato ucciso dai proiettili di ghiaccio.

Il temporale ha danneggiato gravemente migliaia e migliaia di auto che si trovavano all’aperto, ha forato i tetti dei box auto all’aperto. Danneggiati tetti, vetri, immobili. E’ stato un bombardamento di ghiaccio tra i maggiori mai segnalati in Spagna soprattutto per durata della grandinata con chicchi così enormi.

Molte persone hanno riversato nei vari social network, foto e video di questo evento che ha dello straordinario per la zona, dove mai prima d’ora si era vissuta una grandinata con chicchi di queste dimensioni.

I meteorologi indicano che il fenomeno è stato attivato da enormi avvezioni di umidità tropicale proveniente dalla Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ). Masse d’aria umide, molto calde e potenzialmente instabili hanno alimentato la supercella temporalesca richiamando correnti dal caldo Mediterraneo.