TEMPORALI VAGANTI, PEGGIORAMENTO

E se le regioni del Centro e Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia saranno nel caldo abbraccio africano, il Nord Italia avrà alcune occasioni per temporali anche di forte intensità. Ma l’instabilità atmosferica potrebbe vagare anche verso i mari del Sud, ormai caldi come nei Tropici.

ANTICICLONE AFRICANO

L’alta pressione africana si espanderà verso l’Italia con minori effetti nel Nord Italia, dove giungeranno i temporali. Durante la settimana che inizia, il caldo per un breve lasso di tempo sarà fortissimo, con punte di 43°C su alcune località. Nel finire della settimana poi avremo una riduzione del caldo, ma successivamente un nuovo rilevante aumento. L’anticiclone africano sarà persistente per due settimane, ma consentirà lo sviluppo di temporali marittimi.

FORTE ONDATA DI CALDO

Avremo una forte ondata di caldo che interesserà la Penisola, la Sardegna e la Sicilia, dove parecchie località sperimenteranno di nuovo i 40°C. La calura che giungerà fa parte dell’anticiclone africano che a sorpresa ha prodotto temperature da record storico nella Spagna orientale e nelle Baleari. Nell’Isola di Formentera il termometro è salito sino a 45°C, in una stazione meteo quasi immersa tra il mare. E sono questi eventi imprevedibili, per i picchi estremi di caldo, che potrebbero dare valori record, localmente, anche in Italia, ma non sappiamo se ci saranno.

ROTTURA DELL’ESTATE DOPO FERRAGOSTO

Niente rottura dell’Estate per ora. La situazione cambierà poco, e i temporali nel Nord Italia saranno fugaci, per altro è normale che ci siano d’Estate. La bella stagione proseguirà ovunque, con calde giornate.

POSSIBILITÀ DI PIOGGIA

I temporali portano pioggia, talvolta anche molto intensa con nubifragi. Si spera che saranno confermate le buone piogge alpine e prealpine, e così anche su alcune località di pianura del Nord Italia. Nell’arco delle prossime due settimane pioverà assai poco altrove, se non nulla nella prevalenza del territorio.

LA SICCITÀ IN ITALIA

La siccità è grave su amplissimi territori. Non illudiamoci che un temporale la spazzi via.

IN CONCLUSIONE

Non ci piace affatto la previsione meteo della seconda parte di Agosto, anche se diciamolo, era stata già delineata dai modelli matematici a più lungo termine. Ci saranno piogge specialmente nella regione alpina. Ma il caldo prevarrà, e avremo delle ondate di caldo oltre quella che scoppierà intensissima attorno a mercoledì 17. Ce ne attendiamo altre per fine mese e anche i primi di Settembre.

Agosto sarà anomalo in Italia in ogni ambito climatico, e concluderà la stagione estiva come una delle più calde da quando si registrano le temperature.