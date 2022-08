L’Estate sta mostrando evidenti segnali di declino, in quello che è un Agosto dal meteo piuttosto altalenante. Dopo il clima rovente d’inizio mese, in continuità con Luglio, qualcosa si è poi rotto già prima di Ferragosto. Da allora l’anticiclone africano non ha più recuperato lo strapotere avuto in precedenza.

L’instabilità è salita alla ribalta in queste ultime settimane, con fasi temporalesche che a più riprese hanno interessato buona parte d’Italia da Nord a Sud. Il caldo si è nettamente ridotto, anche se le temperature si sono mantenute su livelli pienamente estivi.

I temporali saranno protagonisti ancora nei prossimi giorni e in particolare caratterizzeranno il meteo del weekend sulle regioni centro-settentrionali. La scarsa forza dell’anticiclone sul Mediterraneo faciliterà l’ingresso di ingerenze d’aria fresca in quota.

Un cambiamento è invece atteso per i primi giorni della prossima settimana, che saranno peraltro coincidenti gli ultimi d’Agosto. L’aumento della pressione atmosferica comporterà una maggiore presenza del sole, con l’instabilità in deciso ridimensionamento.

L’attività temporalesca si andrà a concentrare, tra lunedì e martedì, verso la dorsale centro-meridionale appenninica, alle prese con residui spifferi d’aria fresca in quota. I temporali saranno limitati alle ore più calde e non sconfineranno più diffusamente alle aree pianeggianti come nei giorni precedenti.

Ondata di caldo durerà poco

Il finale d’Agosto vedrà quindi il ritorno dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centrale, anche se non dobbiamo attenderci nulla d’eclatante. Come detto ci sarà più sole e un generale aumento delle temperature, che però non si spingeranno verso picchi troppo elevati.

La fiammata africana favorirà condizioni meteo da piena estate, ma solo sulle due Isole Maggiori sono attesi valori che potrebbero superare i 35 gradi. L’ondata di caldo non dovrebbe durare a lungo, per via di una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento in avvio di settembre.

Questo passaggio perturbato si porterà sull’Italia proprio con l’esordio del nuovo mese, determinando un peggioramento sul Nord e sul Centro Italia con temperature in calo. Il Sud rimarrà più ai margini e qui resisterà l’anticiclone. Al seguito del passaggio perturbato, potrebbe tornare l’anticiclone con altro caldo.