Agosto fa il suo debutto nel segno del meteo in prevalenza stabile, grazie al rinforzo di un campo di alta pressione. Qualche disturbo in quest’avvio di settimana si manifesterà principalmente sulle Alpi Orientali, con dei temporali di passaggio che verso sera potranno sconfinare tra pianure venete e friulane.

Questi fenomeni temporaleschi saranno da ricondurre alla coda di un fronte che poi martedì scivolerà sui Balcani, non senza lasciare qualche strascico sull’Italia. Acquazzoni pomeridiani potranno coinvolgere Alpi e Prealpi del Nord-Est, oltre che zone interne del Centro Italia.

Il caldo è però l’elemento principale, con temperature che già in quest’inizio settimana potranno spingersi fino a 37-38 gradi sulle valli e piane interne di Toscana, Umbria e localmente anche in alcuni tratti della pianura emiliana.

Nel corso di metà settimana la calura entrerà ancor più nel vivo per l’ulteriore espansione dell’anticiclone africano. In questa fase avremo caldo più afoso e quindi indici di maggiore disagio, con temperature ancora più elevate sull’entroterra delle regioni centrali tirreniche dove si potranno raggiungere picchi di 39 gradi.

La canicola diverrà ovunque opprimente anche al Nord, con temperature che anche in Val Padana potranno superare picchi di 38 gradi. In questa fase la maggiore forza dell’anticiclone non sarà però in grado di inibire l’instabilità diurna, con qualche temporale di calore tanto sulle Alpi quanto in Appennino.

Precipitazioni fino al 7 agosto 2022 per i capoluoghi italiani

Belluno, Pordenone 26 mm

Aosta 23 mm

Cosenza 20 mm

Biella, Bolzano 17 mm

Sondrio, Trento 16 mm

Cuneo 12 mm

Udine 11 mm

Varese, Vicenza 9 mm

Vercelli, Verona 8 mm

Como, Firenze, Lecco, Prato, Treviso, Viterbo 7 mm

Brescia, Lodi, Mantova, Novara, Padova, Pistoia, Torino, Verbania 6 mm

Bergamo, Cremona, Genova, Piacenza, Potenza, Rieti, Terni 5 mm

Catanzaro, Frosinone, Pavia 4 mm

Alessandria, Asti, Avellino, Lucca, Monza, Savona 3 mm

Benevento, Bologna, Carrara, Ferrara, Latina, Milano, Parma, Pisa, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Siena 2 mm

Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Gorizia, Imperia, L’Aquila, Messina, Modena, Perugia, Roma, Salerno, Venezia 1 mm

La fase clou del caldo dovrebbe raggiungersi entro venerdì al Nord, con possibili picchi fino a 40 gradi sulle pianure emiliane. Ad inizio weekend il caldo intenso raggiungerà l’apice al Centro-Sud, mentre al Nord inizierà una progressiva inversione di tendenza.

Aria più fresca, dai quadranti settentrionali, inizierà a spingere nel corso del weekend verso le regioni del Nord Italia dove potrebbe farsi strada un peggioramento con temporali più organizzati. Non è ancora chiaro se l’anticiclone africano subirà una piccola frenata, oppure se è destinato a un più poderoso cedimento.