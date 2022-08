Nelle prossime 36-48 ore avremo condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità. In considerazione dei parametri atmosferici, compresa anche la temperatura del suolo molto elevata, oltre che anche l’umidità presente, si potrebbero verificare temporali particolarmente intensi, con grandinate importanti.

Con l’aiuto degli ultimi dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e di quello americano del NCEP siamo in grado di constatare quali saranno le aree italiane soggette ai principali temporali. Tali modelli matematici non ci danno informazioni su dove grandinerà esattamente, anche se ci sono numerose previsioni di centri meteo internazionali che in forma sperimentale prospettano dove potrebbe grandinare, però in ambito locale non è possibile fare previsioni meteo di tal natura.

Nel pomeriggio di oggi, sabato cominceranno a formarsi numerosi temporali soprattutto sulla fascia alpina e prealpina, questi nella tarda serata si tufferanno nella pianura. Temporali violenti si verificheranno a macchia di leopardo in Pianura Padana, localmente potrebbero anche essere causa di nubifragi e persino di grandinate con chicchi anche notevoli come dimensione.

Un’area a particolare rischio grandine è la Lombardia assieme a parte dell’Emilia. I fenomeni comunque saranno piuttosto localizzati, non ci sarà un’escalation temporalesca vecchio stile, ma temporali importanti che potrebbero essere causa di danni ingenti in ambito agricolo ma anche alle cose.

Rammentiamo che talune grandinate con chicchi piuttosto grossi sono causa di danni ad esempio alle auto. A coloro che si trovano in viaggio durante le grandinate suggeriamo molta cautela soprattutto se si percorrono tratti stradali trafficati.

Purtroppo, alcuni hanno sperimentato grandinate così notevoli da infrangere i vetri dell’auto. Tale situazione genera attimi di panico, però in tal caso è utile proteggere il volto dalle schegge di vetro, e comunque stare dentro l’auto finché la grandinata non termina.

Le grandinate con chicchi di grosse dimensioni non sono fantascienza, cadono, e danneggiano le la carrozzeria delle auto e possono infrangerne i vetri.

Nella giornata di domenica i temporali dovrebbero essere distribuiti soprattutto sui rilievi, e sparsi anche in pianura al Nord Italia. Inoltre, sulle regioni settentrionali ci sarà un consistente refrigerio, ma sarà comunque temporaneo perché come abbiamo già detto durante la settimana la temperatura si precipiterà verso l’alto nuovamente.

A questo punto però è necessario evidenziare che altri temporali ci saranno nel breve e medio termine, e questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da ulteriori cadute di grandine, con danni soprattutto in ambito agricolo, localmente anche le cose.

Sicuramente le alte temperature, il cambiamento climatico, incrementano la frequenza di grandinate devastanti, con l’avvio di quello che è stato ampiamente dimostrato che il meteo estremo.