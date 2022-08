L’Italia è attualmente spaccata in due dal punto di vista meteo, con piogge e temporali che infuriano al Centro-Nord contrapposti ad un clima da autentica fornace al Sud dove si sono raggiunti 44 gradi in Sicilia. Questi contrasti così aspri sono all’origine dei fenomeni di maltempo anche molto violenti.

L’aria fresca atlantica, convogliata dall’affondo di un vortice ciclonico in quota, è destinata a scalzare il caldo africano che insiste al Meridione. L’anticiclone subtropicale batterà in ritirata, consentendo il primo vero refrigerio diffuso di questo agosto.

Cambierà quindi tutto da venerdì, con il dilagare dell’aria fresca verso il Sud dove si misureranno dei cali termici anche dell’ordine di 8-10 gradi, localmente anche di più. Non mancheranno ultime punte localmente attorno ai 35 gradi sui settori ionici, prima del definitivo ingresso dell’aria più fresca.

Questo break non durerà molto a lungo e già nel weekend le condizioni meteo torneranno più stabili e soleggiate, pur con alcuni disturbi legati all’ulteriore afflusso di correnti fresche nord/occidentali. Non mancherà qualche temporale prevalentemente diurno, ma a carattere episodico.

In questa fase sarà l’alta pressione delle Azzorre ad allungarsi da ovest e ad offrire una certa protezione. Le temperature risaliranno di qualche grado in genere sul Nord Italia, ma ovunque saranno prossime alle medie e non avremo alcun eccesso di caldo.

Tornerà l’anticiclone africano

Un graduale cambiamento è atteso nei primi giorni della nuova settimana, con l’anticiclone delle Azzorre che cederà di nuovo il testimone all’anticiclone di matrice subtropicale. Quest’ultimo risalirà la china verso la Penisola Iberica, ove inizierà a convogliare aria calda dall’entroterra nord-africano.

Nei giorni successivi, attorno al 24-25 Agosto, l’influenza dell’anticiclone africano si farà più evidente anche sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, con valori che localmente si riporteranno attorno ai 35 gradi, ben sopra le medie del periodo. Il Sud resterà sotto tiro di una circolazione più fresca dai Balcani.

La tendenza per fine mese sembra favorevole all’ulteriore consolidamento dell’anticiclone africano, che sposterà il proprio asse ancor più sull’Italia, traghettando l’aria calda anche al Centro-Sud. Infiltrazioni d’aria umida oceanica potrebbero farsi strada sulle regioni settentrionali.

Ci sarà quindi un’ondata di caldo moderato, che potrebbe però ulteriormente intensificarsi proprio negli ultimi giorni del mese. Le stime delle temperature, da confermare, non escludono picchi di 38 gradi in alcune località interne del Centro-Sud.