Le immagini satellitari sono eloquenti, e se osservate senza dare uno sguardo ai modelli matematici e le proiezioni dei radar meteo, indurrebbero a imminenti temporali anche molto intensi prossimi alla Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.

Invece, l’area temporalesca associata a una bassa pressione in quota che si è formata sulla Francia, con le correnti da sud-ovest verso nord est, tenderanno a far scivolare verso nord est i sistemi temporaleschi, lambendo l’arco alpino. Però si sta innescando dell’instabilità atmosferica, che rapidamente si porterà proprio sul Nord-Ovest italiano, e già oggi, 14 agosto si potrebbero verificare i primi temporali a carattere sparso, ma al momento non sembrerebbero essere attesi fenomeni di particolare estensione.

Per la giornata di Ferragosto l’evoluzione meteo indicata la possibilità di temporali vaganti, a carattere quindi sparso, su molte aree del Nord Italia, per l’avvicinarsi della bassa pressione in quota presente sulla Francia.

Ma la novità dell’ultim’ora è che temporali si potrebbero spingere verso il Mar Ligure, il Tirreno centrale e settentrionale, e potrebbero dar luogo a fenomeni temporaleschi anche in Toscana e Lazio, comprese talune aree costiere.

Non è atteso maltempo per la giornata di Ferragosto, ma instabilità atmosferica che localmente potrebbe assumere anche una certa rilevanza. Tenete conto che mari sono molto caldi, e che è sufficiente anche il minimo sbuffo d’aria fresca in quota per dare origine a temporali violentissimi, anche con nubifragi.

Le condizioni meteo rispetto qualche settimana fa sono cambiate, ma ciò non vuol dire che l’estate sta finendo o che farà fresco, anzi il refrigerio è prossimo al suo termine in Italia, anche se però come abbiamo evidenziato in altri bollettini meteo, il Nord Italia sarà interessato da temporali di forte intensità a metà settimana, stavolta però molto più fitti rispetto a quelli che ci saranno tra oggi e il giorno di Ferragosto.

Noterete, che l’estrema variabilità, anche nel giro di poche ore ci porta a evidenziare novità in ambito meteorologico che sconquassano il precedente bollettino meteo. Ci sembra ben più che giustificato parlare di calma apparente che annuncia la burrasca, ma che in alcuni casi apparirà con vento di tempesta, tuoni e lampi, pioggia monsonica.

Questo meteo ci sembra sempre più tropicale.