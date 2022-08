Le condizioni meteo sull’Italia si sono deteriorate, a causa di un flusso d’aria più fresca ed instabile che sarà ancora protagonista in questi giorni che ci traghettano verso il Ferragosto. L’Estate, proprio sul più bello, sta andando in sofferenza, in coincidenza con quello che per milioni di italiani è periodo di ferie e vacanze.

Dopo settimane e settimane di forte anticiclone caldo e clima secco, i temporali sono saliti in cattedra non solo al Nord, come di norma può avvenire in questo periodo, ma anche soprattutto al Centro-Sud. Ciò è dovuto al cedimento dell’anticiclone africano.

Tuttavia, proprio nel corso del weekend andremo verso un miglioramento per l’espansione di un nuovo promontorio anticiclonico subtropicale. Le temperature risaliranno e tornerà a fare un po’ di caldo a partire dai settori occidentali della Penisola.

Questo ritorno dell’alta pressione non sarà in grado di proteggere appieno l’Italia. Non a caso, proprio per il Ferragosto le condizioni meteo potrebbero deteriorarsi al Nord per un fronte atlantico. Sul resto della Penisola l’anticiclone africano garantirà sole prevalente e di nuovo caldo.

Guasto meteo che potrebbe colpire duramente l’Estate

L’impulso perturbato atlantico sarà legato ad un’ampia saccatura ben organizzata, che si protenderà sull’Europa Occidentale. Quest’onda depressionaria parrebbe essere in grado di sfondare sul Mediterraneo e sull’Italia.

Qualora questa evoluzione fosse confermata, entro martedì 16 agosto il fronte perturbato potrebbe espandersi verso le regioni centrali, con piogge, temporali e un calo termico. Ci sarebbe la possibilità concreta dei primi violenti nubifragi.

Il peggioramento potrebbe risultare importante e, qualora assumesse la dinamica attualmente prospettata dai centri meteo di calcolo, si configurerebbe come una vera rottura stagionale almeno per il Centro-Nord d’Italia. Va precisato che si tratta di un’evoluzione tutta ancora da definire.

L’Estate 2022 è quindi molto in bilico e crescono notevolmente le possibilità di un suo decadimento anticipato su buona parte d’Italia. Quello atteso dopo Ferragosto potrebbe essere infatti un duro colpo per la stagione, anche se ciò poi non scongiurerebbe eventuali nuove ondate di caldo nella terza decade mensile.