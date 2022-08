L’evoluzione meteo di questo post Ferragosto vedrà l’Italia contesa fra il caldo africano e una saccatura atlantica, con quest’ultima che pian piano avrà la meglio portando ad un break dell’Estate nella seconda parte della settimana. Si tratterà più che altro di un ritorno a temperature normali per il periodo.

Non mancheranno temporali anche forti, a causa di forti contrasti termici. Il caldo, determinato dall’intenso richiamo africano, raggiungerà picchi estremi al Sud dove sono attesi più di 40 gradi, per poi ridimensionarsi bruscamente con cali anche di oltre 10 gradi.

Il previsto ingresso dell’aria più fresca non sarà indolore, almeno al Centro-Nord dove irromperanno i violenti temporali. Questa fase turbolenta sarà rapida, con meteo destinato a migliorare ovunque negli ultimi giorni della settimana, quando le temperature riprenderanno a risalire.

L’Estate ha tutte le intenzioni di proseguire a gonfie vele, ma non ci dobbiamo sorprendere troppo. Un tempo la cosiddetta rottura dell’Estate avveniva il più delle volte attorno a metà mese, quando arrivavano le prime vere perturbazioni atlantiche a guastare il tempo.

Ora non è più così ed in effetti lo scenario promette condizioni di piena estate a partire dal prossimo weekend su tutta Italia. Il break dei prossimi giorni sarà quindi temporaneo e non metterà fine davvero all’Estate come succedeva tradizionalmente molti anni fa, non appena si apriva la strada alle perturbazioni.

Ritorno a meteo stabile e caldo

La terza decade d’Agosto promette sole e caldo, con temporali relegati in genere alle aree interne e montuose in pieno giorno. Inizialmente non ci sarà particolare caldo, poi le temperature sono destinate a risalire giorno dopo giorno.

Nel corso della prossima settimana ci potrebbero essere le condizioni per il ritorno dell’anticiclone africano, dopo che l’Italia risentirà in un primo momento dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre. Inevitabilmente potrebbe scatenarsi una nuova escalation termica.

Le ultime stime indicano che potrebbe fare molto caldo a partire dal 22-23 Agosto, con picchi di 36-38°C anche al Centro-Nord. Naturalmente attendiamo conferme in merito a questa tendenza che può chiaramente modificarsi, vista l’ampia distanza temporale.

Non sembra profilarsi alcuna rottura dell’Estate per ora, ma vediamo la possibilità attorno alla prima decade di Settembre. Se questo scenario fosse confermato, sarebbe una delle Estati più calde e persistenti, dato che perdura questa situazione dal 10 Maggio. Nemmeno nel 2003 è successo.