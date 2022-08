Rovesci, temporali, grandine e forti raffiche di vento! Sono questi gli ingredienti meteo di una giornata, quella di Martedì, trascorsa sotto il segno del maltempo per alcune regioni d’Italia.

A fare i conti con questa parentesi di tempo assai capriccioso sono stati alcuni settori del Nord investiti da una vera e propria sfuriata temporalesca che nelle ore pomeridiane ha raggiunto il suo culmine andando poi ad interessare anche parte della dorsale appenninica del Centro.

Decisamente meglio invece sono andate le cose sul resto delle regioni centrali, ma soprattutto al Sud dove sole e temperature ancora calde non hanno trovato alcun ostacolo a dominare il panorama meteorologico. Questa dicotomia proseguirà anche nei 2/3 giorni in quanto il flusso umido atlantico continuerà ad inviare impulsi instabili almeno fino alla giornata di Sabato.

In sintesi, Mercoledì, altri temporali proseguiranno la loro azione di disturbo sulle regioni del Nord in particolare su quelle orientali e su gran parte del versante adriatico del Centro. Sui versanti tirrenici e al Sud invece, il tempo rimarrà sempre stabile e anche piuttosto caldo sul Mezzogiorno. Non va dimenticato infatti che qui è ancora presente un timido respiro anticiclonico di matrice africana.

In merito a ciò è stata confermata l’ondata di caldo che nel Centro Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia, innalzerà i termometri in alcune località oltre i 42°C, con picchi estremi prossimi ai 45 gradi.

Piccoli segnali di miglioramento si avvertiranno invece in quel di Giovedì quando le note instabili continueranno comunque a disturbare l’atmosfera ancora una volta sulle regioni di Nordest e lungo il comparto adriatico. Il brutto tempo però si manifesterà in forma meno incisiva, preludio questo ad un Venerdì dove si apprezzeranno importanti segnali di ripresa.

Non illudetevi però, amici amanti del sole in quanto come già anticipato, ecco che l’inizio del weekend farà registrare un nuovo peggioramento. Ci aggiorneremo.