METEO SINO AL 23 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Ora tocca all’Europa Occidentale, ma poi anche in Italia il caldo si intensificherà ulteriormente, determinando una fase meteo di anomalia eccezionale. Al momento la nostra Penisola si trova un po’ ai margini rispetto al flusso rovente africano. Il grande caldo eccezionale si sta mettendo in moto verso Francia ed Isole Britanniche, dove potrebbero misurarsi dei record storici.

In questa fase lievi infiltrazioni d’aria fresca in quota comportano dei temporali di calore su alcune aree montuose tra Alpi ed Appennino, con sconfinamenti anche sulle pianure del Triveneto. Il caldo si è peraltro leggermente smorzato al Nord e lungo i versanti adriatici, in attesa di ripartire poi con più forza dopo inizio settimana.

Il promontorio anticiclonico subtropicale traslerà infatti il proprio asse più ad est. Nel corso di metà settimana le temperature potrebbero schizzare ancor più verso l’alto, fino alla possibilità di superare addirittura i 40 gradi in qualche località dell’interno tanto al Nord quanto al Centro-Sud. La calura sarà opprimente e nemmeno la notte porterà refrigerio.

Probabilmente il grande caldo insisterà per tutto il weekend. Solo nei giorni successivi la canicola potrebbe iniziare a cedere a partire dal Settentrione, dove non è da escludere l’ingresso di temporali associati ad aria più fresca atlantica. L’anticiclone africano potrebbe invece tenere duro al Centro-Sud, dove sarà più duro a morire.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 18 Luglio: avvio settimana soleggiato, salvo temporanei addensamenti imponenti in montagna che potranno degenerare in isolati rovesci sulle Alpi Occidentali. Maggiore attività temporalesca pomeridiana si prevede in Appennino, Basso Lazio, ma anche su zone interne tra Campania, Lucania e Calabria con qualche sconfinamento sul lato costiero tirrenico.

Martedì 19 Luglio: il consolidamento dell’anticiclone africano determinerà generali condizioni di solleone, a parte la possibilità di qualche temporale di calore sui settori alpini occidentali.

Mercoledì 20 Luglio: il caldo si farà più intenso e con sole su tutta Italia. Temporali di calore sono attesi tra pomeriggio e sera sulla cerchia alpina.

Ulteriori tendenze meteo: dovremo fare i conti con l’ulteriore escalation del caldo africano. Le temperature risaliranno lievemente verso picchi prossimi ai 40 gradi sulle zone interne e persino in Val Padana. Questa fase apicale del caldo potrebbe mantenersi sino a tutto il weekend, in vista di un successivo cambiamento.