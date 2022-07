METEO SINO AL 30 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo domina su tutta Italia, anche se non manca qualche disturbo al Nord con meteo un po’ instabile per infiltrazioni d’aria fresca in quota. Le temperature restano elevate, ma con qualche grado in meno al Centro-Nord. Sono questi i primi segnali di cambiamento che diverranno molto più evidenti nel corso della nuova settimana.

Il flusso delle correnti atlantiche si abbasserà di latitudine, determinando un peggioramento più incisivo. La nuova settimana partirà però rovente e con un ultimo colpo di coda dell’anticiclone africano, ma poi nella notte tra lunedì e martedì irromperà l’atteso fronte temporalesco dapprima sulle Alpi e poi in estensione a tutto il Nord con fenomeni anche intensi.

In questa fase ci sarà l’evidente cedimento dell’anticiclone africano ad opera di correnti più fresche ed instabili atlantiche. L’ondata di temporali si estenderà alla Val Padana, poi su zone interne del Centro Italia, con ridimensionamento del caldo africano. Non si avranno conseguenze al Sud, dove il grande caldo persisterà invariato.

Nella seconda parte di settimana l’anticiclone africano proverà a riorganizzarsi con recrudescenza della calura al Centro-Sud. Un secondo affondo ciclonico è tuttavia atteso verso il weekend, con una nuova irruzione d’aria fresca che dovrebbe propagarsi a gran parte d’Italia, spazzando così via la cappa di caldo opprimente.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 25 Luglio: sole e molto caldo su gran parte d’Italia, a parte temporali lungo le aree alpine, prealpine e settori pedemontani del Nord-Ovest. Punte di 40 gradi in alcune piane e valli interne del Centro-Sud.

Martedì 26 Luglio: subito temporali sulle Alpi già in avvio di giornata, in estensione alla Val Padana con fenomeni anche intensi verso sera. Non escluse forti grandinate. Sole e caldo al Centro-Sud.

Mercoledì 27 Luglio: instabile al Nord, con nuovi rovesci localmente anche sulle pianure. Temporali si formeranno anche lungo la dorsale appenninica. Calo termico al Centro-Nord.

Ulteriori tendenze meteo: attesa una fase temporaneamente più stabile tra giovedì e venerdì, con temperature di nuovo in aumento. Nuovi temporali a partire dal Nord e peggioramento nel weekend anche al Centro-Sud, con arrivo d’aria più fresca.