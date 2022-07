L’anticiclone africano ha allentato la presa, favorendo un parziale cambiamento meteo con l’inserimento di masse d’aria più instabili. I violenti temporali con grandine, che hanno sferzato varie parti d’Italia, erano da mettere in conto dopo il caldo eccessivo dominante per settimane.

L’aria calda non è stata peraltro del tutto spazzata via e permane ancora soprattutto al Sud. I contrasti termici che ne derivano manterranno condizioni favorevoli a nuovi temporali anche forti per il resto della settimana, considerando che l’Italia sarà lambita da nuovi impulsi instabili.

Il weekend di fine luglio sarà caratterizzato quindi da qualche altro episodio temporalesco, che da domenica si concentrerà verso l’Appennino e parte delle regioni meridionali. Il caldo si smorzerà ulteriormente anche all’estremo Sud, con temperature più vicine alle medie del periodo.

Il ritorno al meteo più stabile farà da preludio ad una prima settimana d’Agosto nella quale il caldo si riprenderà lo scettro. L’anticiclone africano tornerà gradualmente a fare capolino fin dai primi giorni della settimana, premendo dall’Europa Occidentale verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Caldo in arrivo per Agosto, ancora opprimente

Tutta la fascia anticiclonica subtropicale risalirà di latitudine, invadendo quindi non solo tutta l’Italia ma anche parzialmente l’Europa Centro-Orientale. Il promontorio anticiclonico riporterà così una nuova ondata di calore a partire dal 3 agosto, destinata a durare per diversi giorni.

Le temperature si potrebbero riportare verso valori estremi con picchi non lontani dai 40 gradi sulle pianure e valli, anche al Centro-Nord. L’entità del caldo è però tutta ancora da definire. Bisogna considerare che le ondate di calore intervenute a luglio, sebbene molto intense, hanno subito spesso dei ridimensionamenti.

Il caldo d’inizio mese sembra poter persistere sin verso la fine della prima decade d’Agosto, momento nel quale l’anticiclone africano subirà un graduale cedimento da nord, per l’approssimarsi di una saccatura d’aria fresca dalla Francia.

Le condizioni meteo torneranno quindi più instabili a partire dal Nord. Oltre ad un calo termico, potrebbero tornare protagonisti i temporali nel periodo attorno al 10-12 Agosto, con possibilità di ripercussioni anche nel lungo weekend del Ferragosto.

In base alle proiezioni attuali, sembra che andremo incontro ad una fase più instabile, nulla però a che vedere con una vera crisi o rottura d’Estate, quella che un tempo era chiamata la cosiddetta “rottura di Ferragosto”. Avremo modo di dare maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.