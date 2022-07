Il grande caldo è entrato nel vivo sull’Italia, ma ci sono prospettive di un certo cambiamento meteo che pare palesarsi all’orizzonte sulla base delle ultime proiezioni. Ci aspettano ancora molti giorni di clima davvero infuocato, con la probabile fase apicale in arrivo all’inizio della prossima settimana.

Quella in arrivo sul nostro Paese non è la stessa bolla sahariana eccezionale che ha avvolto il Centro-Ovest Europa. L’anticiclone africano metterà radici sul Mediterraneo trainando nuove masse d’aria caldissime di matrice subtropicale direttamente dall’entroterra algero-marocchino.

Le prime infiltrazioni instabili inizieranno a lambire l’Arco Alpino fin dal weekend, con presenza di più temporali. Questo sarà l’evidente segnale di un pressing crescente del flusso atlantico a cercare di erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone.

Un’ulteriore flessione del campo barico si dovrebbe manifestare subito dopo l’inizio di settimana, a seguito dell’abbassamento di latitudine del flusso atlantico. A determinare il cambiamento sarà una nuova saccatura, con fulcro in rotta dalle Isole Britanniche alla Scandinavia.

Temporali verso il Nord Italia nella prossima settimana

Il transito dell’ondulazione ciclonica sull’Europa Centrale avrà riflessi fin sull’Italia, con una probabile sfuriata di temporali martedì in propagazione dalle aree alpine e prealpine verso la Val Padana. Questi temporali dovrebbero alleviare le condizioni di forte calura.

Il refrigerio, a suon di temporali, faticherà a farsi strada sul resto d’Italia. Tuttavia, nella parte centrale della settimana le correnti più fresche, potenzialmente associate a temporali, potrebbero scivolare in parte verso le regioni centrali, in particolare lungo il lato adriatico.

Sul resto d’Italia non sono attese grosse novità, con il caldo che continuerebbe senza sosta intenso soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. In questi settori la colonnina di mercurio dovrebbe ancora spingersi verso picchi di 40 gradi.

A seguire, arrivando agli ultimissimi giorni del mese, l’anticiclone africano proverà a rintuzzare il tentativo d’intrusione di nuovi impulsi instabili. Probabilmente avremo nuovi passaggi di temporali al Nord, mentre il caldo intenso non mollerà la presa soprattutto al Sud.

Al momento non ci sono speranze di un refrigerio importante sull’Italia, in quanto la circolazione non cambierà drasticamente. Il caldo insisterà ancora su molte regioni, anche se ci avviamo verso un finale del mese nel quale l’anticiclone africano perderà smalto.