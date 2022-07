Non sembra esserci, almeno sul breve-medio periodo, alcuna via di scampo sul caldo che condizionerà anche il meteo della settimana entrante. La nuova ondata di caldo si fa sentire da qualche giorno sull’Italia, ma in modo ben meno intenso rispetto a quanto sta avvenendo sull’Europa Occidentale.

Una lingua d’aria infuocata si appresta a puntare ancora più a nord, fino a sfondare dalla Francia al Regno Unito. Qui l’ondata di caldo ha tutte le potenzialità per risultare storica. L’Italia come detto è più ai margini e così sarà sino all’inizio della nuova settimana, con caldo intenso ma non eccezionale.

Lo scenario potrebbe via via cambiare verso la parte centrale della nuova settimana, in quanto il promontorio anticiclonico nord-africano tenderà a piegare verso l’Europa Centro-Orientale, pressato dal movimento verso est di una saccatura nord-atlantica che entrerà verso il Regno Unito e la Francia del nord.

A questo punto, la massa d’aria calda di matrice subtropicale tenderà ad investire più direttamente l’Italia, con caldo che si farà particolarmente intenso nei giorni fra il 21 e il 22 luglio, che si annunciano come i più caldi dell’Estate fino a questo momento.

Le temperature massime potrebbero localmente spingersi sin verso i 40 gradi e poco oltre in alcune aree interne della Penisola e persino in Val Padana. Naturalmente si attendono conferme riguardo l’entità del caldo, ma ci sono gli ingredienti per raggiungere valori localmente eccezionali, come evidenziano le stime.

Stime temperature più alte fino al 22 luglio 2022 per i capoluoghi italiani

Mantova, Modena, Terni, Cremona, Reggio nell’Emilia, Benevento, Parma, Piacenza, Firenze, Pavia, Lodi 42°C

Arezzo, Milano, Alessandria, Asti, Bologna, Prato, Monza, Vercelli, Verona, Ferrara, Novara, Pistoia, Vicenza, Foggia, Siena, Trieste 41°C

Rovigo, Brescia, Sanluri, Torino, Como, Frosinone, Viterbo, Forlì, Padova, Olbia, Bergamo 40°C

Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Villacidro, Lecco, Lucca, Udine, Caserta, Pordenone 39°C

Isernia, Avellino, Pisa, Varese, Matera, Cesena, Nuoro, Roma 38°C

Cosenza, Grosseto, Treviso, Biella, Verbania, Carbonia, Gorizia, Macerata, Taranto, Teramo, Caltanissetta, Oristano 37°C

Se il caldo risultasse così intenso, ci sarebbe la possibilità di battere dei record, anche i tanti che vennero raggiunti nell’infuocato Agosto del 2003. Il caldo potrebbe risultare più eccezionale al Centro-Nord, molto meno al Sud più avvezzo alle violente fiammate sahariane.

Tutta Italia sarà nella fornace in modo quasi uniforme e peraltro questo caldo così intenso non è detto che limiti la sua durata a non più di 48 ore. Il caldo potrebbe protrarsi con notevole intensità fino a tutto il weekend del 23-24 luglio sull’intera Penisola, a parte qualche possibile insidia temporalesca sul Nord Italia.

Il caldo, così persistente, non concederà respiro nemmeno la notte, in particolare sui maggiori centri urbani che risentiranno maggiormente del calore accumulato durante il giorno e dissipato molto lentamente a causa dell’isola di calore.

Al momento non è dato sapere quando terminerà l’ondata di caldo. Va evidenziato che la circolazione atlantica sembra intenzionata a scendere di latitudine a partire dal 25-26 luglio, con concrete speranze di cambiamento almeno al Nord dove si farebbe strada un po’ di refrigerio, pur a suon di temporali.