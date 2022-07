Il caldo estremo tenderà a diminuire rapidamente soprattutto nelle regioni settentrionali dove si continuano a raggiungere temperature astronomiche. L’evoluzione meteo prospetta il transito di aria instabile che andrà a innescare temporali nelle regioni del Nord Italia. E in coincidenza di tali eventi meteo, si verificherà un abbassamento della temperatura anche considerevole, probabilmente anche di oltre 10 °C.

Una diminuzione più lieve della temperatura si verificherà anche nelle altre regioni italiane, ma comunque continuerà l’ondata di caldo.

Nonostante temporali, anche il Nord Italia sarà interessato da temperature sopra la media non appena si concluderà la fase di meteo instabile, che poi sarà relegata su Alpi e Prealpi con fenomeni sparsi.

Una possibile nuova crisi temporalesca si potrebbe verificare sulle regioni settentrionali nei primi giorni di agosto, questa si potrebbe estendere anche in Appennino, ed ecco che la temperatura dovrebbe calare in tutte le aree soggette a questa nuova escalation di temporali. Tuttavia, siamo ancora distanti dal periodo di previsione e saranno necessarie delle conferme.

In una vista d’insieme, l’Italia perlomeno fino al 10 agosto si troverà ancora con temperature sopra la media, essendo quelle attuali fortemente sopra la norma, e le oscillazioni previste verso il basso, ma anche poi verso di nuovo il rialzo, non ci toglieranno di dosso questa eccessiva fase calda.

Però, non sottovalutiamo le buone notizie, innanzitutto le oscillazioni di temperatura attenueranno anche se di poco la calura; pertanto, l’eccesso di caldo proveniente dall’Africa tenderà probabilmente a smorzarsi, perdendo quella furia che abbiamo potuto osservare.

Purtroppo, altre sovrabbondanze termiche anche sopra i 40 °C, perlomeno tra la penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia, si continueranno a misurare per alcuni giorni ancora.

Gli occhi puntati sono anche sulla pioggia, soprattutto laddove la siccità si percepisce si vive e si sente anche con angoscia. Ebbene, a seguito dell’escalation di temporali avremo delle precipitazioni, localmente anche intense. Però, come abbiamo potuto vedere, le fasi temporalesche sono piuttosto distanti l’una dall’altra, e questo non risolverà il grave deficit pluviometrico che ci attanaglia.

Riguardo a questa situazione abbiamo pubblicato diversi approfondimenti, dove evidenziamo quando si potrebbe verificare un cambiamento meteo più incisivo con piogge abbondanti in Italia. Per ora è urgente che piova abbondantemente in quella che è la stagione delle grandi piogge su Alpi e Prealpi.

Ma per ora ci limitiamo a concludere con la buona notizia di un refrigerio, ma non con temperature nella media., La tendenza meteo è questa, avremo modo di fare ulteriori approfondimenti si cambiamenti del tempo che seguiranno.