Temporali e grandine imperversano sul Nord Italia, per un transito frontale che condizionerà in parte anche il meteo del weekend. Qualche acquazzone raggiungerà il Centro-Sud, dove avremo anche un lieve calo delle temperature. Continuerà tuttavia a fare caldo.

L’anticiclone africano non è infatti sconfitto, ma solo momentaneamente indebolito. Nei primi giorni della nuova settimana il promontorio subtropicale tornerà a far capolino, con una decisa rimonta verso il Mediterraneo e l’Europa Centrale.

L’espansione dell’anticiclone avverrà a seguito dell’ennesimo affondo di una saccatura nord-atlantica verso l’Europa Nord-Occidentale. Questo tipo di configurazioni hanno dominato la scena in gran parte di questa calda estate, senza consentire significativi affondi d’aria fresca da nord verso le nostre latitudini.

Il caldo tornerà quindi protagonista, con la fascia anticiclonica subtropicale che risalirà di latitudine inglobando per intero l’Italia. La nuova ondata di caldo inizierà a farsi sentire nei primi giorni della settimana, per poi entrare pienamente nel vivo dal 3 Agosto.

Nuova ondata di caldo, le prospettive sulla durata

La colonnina di mercurio risalirà subito a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche, con picchi di 37-38 gradi nei primi giorni della settimana sulle piane e valli interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, ma anche sull’entroterra delle due Isole Maggiori.

Nella parte centrale della settimana il caldo si intensificherà ulteriormente, tanto che si potrebbero misurare picchi prossimi ai 40 gradi in qualche località interna del Centro Italia e della Campania, ma localmente anche sulla pianura emiliana. La calura si estenderà anche verso le regioni adriatiche e al Sud.

Il caldo potrebbe non durare così a lungo, in quanto la saccatura sull’Europa Nord-Occidentale non rimarrà bloccata ma tenderà gradualmente a traslare verso levante. Un cedimento dell’anticiclone africano, almeno parziale, potrebbe verificarsi sul finire della settimana.

Non possiamo definire in modo dettagliato questo cambiamento, che ogni probabilità riguarderebbe essenzialmente il Nord Italia, con arrivo di temporali anche forti. Il clima rovente al Centro-Sud si protrarrà almeno sino a tutto il weekend del 6-7 Agosto.