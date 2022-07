Gli italiani sono particolarmente affezionati a Piero Angela. Il massimo divulgatore televisivo italiano che torna in TV a condurre come sempre in passato Superquark. Appuntamento oggi, alle 21:15 su Rai 1.

Piero Angela torna a 93 anni con il suo Superquark, il programma storico di divulgazione scientifica e tecnologica.

Il programma presenterà un interessante reportage prodotto dalla Bbc intitolato ‘Il gioco della seduzione”, mentre seguirà in seconda serata “Superquark Natura” con una serie scientifica della serie Bbc “Un pianeta perfetto”, l’episodio è dedicato ai vulcani.

Come al solito ci saranno vari approfondimenti e ospiti in studio.

La famiglia Angela, con anche Alberto, presenta programmi divulgativi di alto livello e di un tale ampio interesse da ottenere uno share altissimo, dimostrando un gradimento impari per analoghi programmi televisivi.

E come spesso succede, vengono presentati gli eccellenti reportage della Bbc, l’emittente televisiva britannica che è tra le più importanti e note al Mondo per i suoi programmi divulgativi. Con reportage che ospitano esperti di varie materie scientifiche, e che già da una decina d’anni e più hanno dimostrato la correlazione tra cambiamenti climatici ed eventi meteo estremi, che non sono solo ondate di calore e fenomeni atmosferici più violenti, ma anche ondate di freddo record.

Recentemente, ondate di freddo record si sono abbattute in Australia, in precedenza in Argentina e nel sud del Brasile, oltre in Paraguay.

Ma la Bbc porta anche alla ribalta come l’uomo sia responsabile di un’accentuazione di intensità delle fluttuazioni del clima, immettendo in atmosfera i cosiddetti gas serra. Quindi, l’uomo è causa dei gravi cambiamenti del clima.

La Rai con la nuova edizione di Superquark dimostra ancora interesse per programmi divulgativi di elevato livello.