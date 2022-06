Il mal d’Africa continua in quest’estate 2022 ed il meteo dei primi giorni di Luglio sarà caratterizzato dal rinforzo dell’anticiclone subtropicale. La nuova ondata di caldo africano si appresta ad infiammare l’Italia, dopo un breve stop segnato da un calo termico comunque contenuto, localmente anche impercettibile.

L’anticiclone africano è già in fase di nuova espansione sull’Italia, anche se consentirà il transito della coda di un impulso instabile che sfiorerà l’Italia venerdì. Dopo questo fronte instabile, l’anticiclone si potenzierà e spingerà ancora più a nord, costringendo i fronti d’instabilità a scorrere a latitudini più elevate.

Ci aspetta pertanto un weekend nel quale l’anticiclone africano sarà padrone incontrastato della scena. Gli elevatissimi geopotenziali, nient’altro che la forza dell’alta pressione in quota, impediranno ogni potenziale temporalesco persino sulle Alpi, a parte fenomeni a carattere estremamente circoscritto.

Il caldo sarà il protagonista assoluta, in virtù del costante afflusso via via più consistente di masse d’aria roventi di matrice subtropicale. I flussi africani abbracceranno tutta Italia, ma le termiche più elevate le ritroveremo tra il Sud e soprattutto le due Isole Maggiori, dove sono previste punte di 42-43 gradi.

La soglia dei 40 gradi potrà essere raggiunta anche sulle valli interne del Centro Italia, come possiamo apprezzare dalla stima delle temperature attese domenica su alcune città. La soglia dei 35 gradi si supererà facilmente anche sulle pianure del Nord Italia, con picchi di 38 gradi in Emilia.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 3 luglio 2022

Benevento, Terni 40°C

Firenze 39°C

Caltanissetta, Cosenza, Lucca, Modena, Pistoia, Prato, Rieti, Roma, Viterbo 38°C

Arezzo, Avellino, Bologna, Caserta, Cremona, Ferrara, Foggia, Frosinone, Iglesias, L’Aquila, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Sanluri, Siena, Taranto, Trieste, Verona 37°C

Alessandria, Asti, Brescia, Carbonia, Enna, Forlì, Gorizia, Grosseto, Isernia, Lodi, Matera, Milano, Monza, Nuoro, Padova, Ragusa, Rovigo, Vicenza, Villacidro 36°C

Carrara, La Spezia, Pordenone, Tempio Pausania, Treviso, Udine, Vercelli 35°C

Oltre alle alte temperature, dovremo mettere in conto l’afa crescente specie su pianure e coste, anche per via dei mari attorno all’Italia sempre più caldi con temperature superficiali dell’acqua anche di 3-4 gradi sopra media, dopo settimane di continuo dominio dell’anticiclone.

Il caldo diverrà quindi molto fastidioso e la situazione di disagio sarà accentuata dall’umidità e in particolare nelle aree che non godranno di alcuna ventilazione. Il caldo peraltro proseguirà indisturbato anche per l’inizio della prossima settimana, quando si potrebbero raggiungere picchi di temperatura ancora più alti.