Sta finendo il mese di Giugno, il primo di un’estate finora molto rovente grazie all’anticiclone africano che ha dominato la scena meteo sul bacino centrale del Mediterraneo. Non siamo ancora ai livelli della mostruosa Estate del 2003, ma davvero poco ci manca.

Il caldo è infatti non solo persistente, ma anche a tratti eccezionale, come mostrato dalle temperature da record che si sono toccate a più riprese in molte località. Ormai ogni Estate mostra quanta forza possono raggiungere le feroci ondate di caldo e i record iniziano quasi a non fare nemmeno più notizia.

Tra l’altro non va dimenticato che questo caldo anomalo è iniziato molto presto e ci accompagna già da metà Maggio. Questo è un altro elemento che consente di paragonare l’attuale estate a quella eccezionale del 2003, anch’essa partita molto precocemente.

Le regioni settentrionali sono però a tratti lambite da correnti d’aria più fresca. Questi ingressi di correnti più fresca hanno le loro inevitabili conseguenze. Troppo è il contrasto con l’aria rovente di matrice sub tropicale e pertanto scoppiano molto facilmente dei temporali violenti, accompagnati da grandine grossa.

C’era timore sul passaggio dell’impulso instabile sul Nord Italia nella giornata di martedì 28 Giugno per i fenomeni violenti che avrebbe potuto cagionare. Il peggioramento meteo fortunatamente è stato più debole del previsto, dobbiamo ammetterlo ed è molto meglio così.

A proposito di follie climatiche, lo stesso Nord Italia è peraltro alle prese con una siccità senza precedenti, eredità dall’anomalia meteo dei mesi passati e anzitutto di un’ultima stagione invernale eccezionalmente povera di precipitazioni.

Che ne sarà del meteo dei prossimi mesi? I rischi di un 2003-bis

Molti si chiedono quando cambierà l’attuale scenario da canicola così forte e se potrebbe proseguire per tutta l’Estate. Nessuno ha la bacchetta magica, ma dobbiamo ammettere il momento di un’eventuale ribaltone meteo, qualora un’irruzione fresca nord-atlantica entri repentina sull’Italia.

Lo sbalzo termico di una simile situazione potrebbe risultare esplosivo. Nell’Estate 2003 forse è stata per certi versi una fortuna che il caldo sia proseguito in modo persistente e non si sono avute rotture estive eclatanti. A Settembre il clima era rinfrescato gradualmente, senza incursioni perturbate cattive. Tutto il surplus di energia si è quindi dissipato piano piano.

Non possiamo certo augurarci uno scenario simile anche quest’anno, di una canicola senza fine. La speranza è che il caldo possa allentare la morsa in modo graduale e non traumatico, magari con un passaggio dolce e soft dall’anticiclone africano a quello delle Azzorre. Forse però pretendiamo troppo di questi tempi.