Una breve serie di considerazioni sulle condizioni meteo estreme che ormai regolarmente viviamo, il tutto poi spesso accompagnato dalle innumerevoli allerta meteo che vengono distribuite dagli enti ufficiali nazionali e regionali.

Ppi ci sono le ipotesi delle conseguenze che avremo di un Mar Mediterraneo, e per quel che ci riguarda, i nostri bacini, che si stanno surriscaldando, e che già in questa primissima parte di giugno registrano temperature che sarebbero tipiche alla fine di luglio.

C’è un vero caos climatico che interessa l’Italia e l’Europa, ma siamo in buona compagnia, in quanto ci sono numerosi altri ampi territori del nostro Pianeta che sono sconvolti da condizioni meteo estreme. Per ora non citiamo ciò che succede oltre i nostri confini per ora, ma ci soffermiamo su quanto avviene in Italia.

Avrete di certo notato dalle cronache dei mass-media, ma anche da quanto distribuiamo noi attraverso i nostri siti web, che ogni qualvolta c’è un peggioramento delle condizioni meteo si scatena il finimondo.

I temporali non sembrano essere più quelli di una volta, laddove si scatenano ci sono dei danni. L’ultima sfuriata temporalesca è avvenuta nella giornata di domenica 5 giugno soprattutto sulla parte settentrionale del Nord Italia, dove ci sono state grandinate anche con chicchi di grosse dimensioni, temporali con raffiche fortissime, persino anche alcune segnalazioni tromba d’aria, ma anche improvvisi nubifragi con lo straripamento di torrenti.

Maltempo, ma le piogge non sono state distribuite uniformemente, neppure nella regione alpina e prealpina dove in questo periodo dell’anno dovrebbe piovere abbastanza bene.

L’Italia registra temperature sopra la media, gli scorsi giorni varie località hanno persino toccato il record storico di giugno. Poi c’è la tendenza della temperatura di questo giugno che è abbastanza preoccupante, particolarmente si osservano le linee di tendenza meteo climatica prospettata dai modelli matematici nelle due settimane di previsione, orma tutto sommato abbastanza credibili se si considera quello che è avvenuto negli ultimi tempi.

Ormai da quasi un mese siamo in ondata di caldo, anche se il grande caldo è stato per un breve periodo brevemente interrotto da un refrigerio, l’ultimo si sta avverando e si avrà entro mercoledì, al massimo giovedì, ma chiamarlo tale è quasi scandaloso, in quanto le temperature forse nemmeno sfioreranno le medie di questo periodo.

Inoltre, subito dopo andremo verso una nuova ondata di calore che potrebbe essere consistente, addirittura quasi da record.

E di conseguenza a tutto quando descritto avremo anche lo scatenarsi di eventi meteo estremi, e gli enti ufficiali saranno doverosamente obbligati a emettere delle allerte meteo, che vanno ormai di pari passo alle previsioni meteo. Perché non è affatto normale che ad ogni peggioramento del tempo vi sia una allerta meteo. Ciò sottolinea che le situazioni meteo normali sono sparite, e che appaio continui rischi di eventuali emergenze meteo o idrogeologiche oppure anche di caldo.

Il mare si riscalda in maniera eccessiva, attualmente vari bacini segnano circa 25 °C. I modelli matematici propongono temperature già di 28°C verso fine mese, valori che sarebbero ormai più tipico dei tropici che nel mese di agosto, e salvo stravolgimenti del tempo potrebbero raggiungere la fatidica soglia di 30 °C.

Tanta energia a disposizione che alimenterà i temporali, e più avanti nella stagione, profonde aree di bassa pressione, specialmente dopo il Ferragosto, quando le infiltrazioni di aria umida oceanica hanno l’abitudine di avere una maggiore forza. E tutta questa energia potrebbe essere a disposizione dell’autunno, stagione anch’essa stravolta. Ed è a causa del mare caldo che si verificano le alluvioni e i gravi nubifragi.

Non sappiamo se questa linea di tendenza meteo climatica sarà duratura e persistente nel tempo. Se ci dovessimo rifare le proiezioni degli esperti che si occupano di cambiamenti climatici ci sarebbe veramente di cui preoccuparsi. Però, sappiamo che anche le fluttuazioni climatiche potrebbero intervenire per dare una temporanea attenuazione delle anomalie.

Ad oggi c’è molta incertezza per il futuro, e direi anche preoccupazione che dalla scienza si sta trasferendo ai cittadini che sono sempre più consapevoli dei cambiamenti climatici.

Il meteo del passato sembra sempre più essere un lontano ricordo.